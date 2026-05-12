۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۴

دبیرکل سابق ناتو: باید یک ائتلاف جهانی مقابل آمریکا تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، آندرس فوگ راسموسن دبیرکل سابق ناتو تاکید کرد که باید یک ائتلاف جدید متشکل از کشورهای دموکراتیک به وجود آید تا بتواند مقابل آمریکا بایستد.

وی اضافه کرد، به نظر می‌رسد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طوری عمل کرده که کشورش را از نقش کلاسیک جهانی خود دور می‌کند.

راسموسن پیشنهاد داد یک ائتلاف جدید متشکل از اتحادیه اروپا، انگلیس، ژاپن، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و کره جنوبی با نام دی ۷ به وجود آید. جهان آزاد به یک رهبر جدید نیاز دارد!

وی همچنین پیشنهاد طرح اقتصادی با الهام از بند دفاع جمعی ناتو را ارائه داد که حمله اقتصادی به یک کشور عضو را به عنوان حمله به همه اعضا در نظر می‌گیرد. این اقدام با هدف مقابله با فشار اقتصادی کشورهایی مانند چین و آمریکا انجام می‌شود.

راسموسن با اشاره به اختلاف بین واشنگتن و دانمارک بر سر گرینلند که توسط دانمارک اداره می‌شود، تهدیدات بین متحدان را غیرقابل قبول توصیف کرد. وی گفت، بزرگترین نگرانی او غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های دولت ترامپ است.

