دستگیری ۱۶۰ شکارچی غیرمجاز در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید هاشمی با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان در چهار فصل سال گذشته، با اجرای طرحهای گشتزنی مستمر، کمینهای هدفمند و پایش الکترونیکی عرصههای طبیعی، موفق به شناسایی و برخورد قانونی با ۱۶۰ شکارچی و متخلف زیستمحیطی شدند.
وی با اشاره به جزئیات عملیاتهای انجامشده تصریح کرد: در جریان این گشتها و عملیاتهای مشترک، انواع سلاح گرم و سرد، مهمات غیرمجاز، لاشه گونههای شکارشده و ابزارهای تخلف کشف و ضبط شده و متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند. بسیاری از این پروندهها مربوط به شکار غیرمجاز پرندگان، پستانداران و ورود غیرمجاز به مناطق تحت مدیریت بوده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قزوین با تأکید بر اهمیت همراهی شهروندان در حفاظت از حیاتوحش گفت: افزایش تعامل با نیروهای انتظامی، جوامع محلی و گروههای مردمنهاد، نقش مهمی در شناسایی سریعتر تخلفات داشته و خوشبختانه گزارشهای مردمی طی سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
هاشمی در پایان با قدردانی از همراهی شهروندان تأکید کرد: حفاظت از حیاتوحش نیازمند مشارکت عمومی است و برخورد با متخلفان با جدیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
نظر شما