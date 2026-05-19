۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۲

یک واحد منزل مسکونی در فریدونکنار وقف عام شد

فریدونکنار- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بابلسر و فریدونکنار از وقف یک واحد منزل مسکونی به مساحت ۱۵۰ متر مربع و به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در شهرستان توسط یک بانوی خیر به صورت عام وقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رشید رضاپور صبح سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از ثبت نخستین وقف جدید سال جاری در شهرستان فریدونکنار خبر داد و اظهار کرد: سرکار خانم راضیه جهانگرد امیری با حضور در اداره اوقاف و امور خیریه بابلسر، شش دانگ عرصه و اعیان یک واحد منزل مسکونی را وقف عام کرد.

رضاپور با بیان اینکه این موقوفه در شهر فریدونکنار و محله همت آباد واقع شده است، افزود: مساحت این موقوفه ۱۵۰ متر مربع و ارزش آن ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های بابلسر و فریدونکنار تصریح کرد: واقف خیراندیش، نیت این موقوفه را برای عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) و همچنین هزینه‌های جاری مسجد و حسینیه محله همت آباد شهر فریدونکنار تعیین کرده است.

