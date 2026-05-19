تولید بیش از ۳۲۰ تن کلزا در دلگان

به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر نارویی از برداشت دانه‌های روغنی کلزا در دلگان خبر داد و گفت: برداشت محصول کلزا از نیمه نخست اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز شده؛ در سطح بیش از ۳۰۰ هکتار از مزارع شهرستان دلگان برداشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان اظهار کرد: امسال بیش از ۳۲۰ تن دانه روغنی کلزا از مزارع شهرستان برداشت و تحویل مراکز خرید شد که این میزان نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

نارویی با بیان اینکه کلزا یکی از محصولات راهبردی در تأمین روغن خوراکی کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: توسعه کشت این محصول در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش ضریب خودکفایی در تولید روغن انجام شده است.

وی افزود: حمایت‌های فنی و نظارتی مستمر در طول فصل کاشت تا برداشت، توزیع رایگان ۵۰۰ کیلوگرم بذر کلزا و مقدار ۱۶ تن کود سولفات‌ آمونیوم و کودهای ریزمغزی به صورت رایگان بین کشاورزان توزیع شده و نقش مهمی در افزایش عملکرد مزارع داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان در پایان تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه سطح زیر کشت کلزا در سال زراعی آینده با هدف ارتقای بهره‌وری و افزایش درآمد کشاورزان در دستور کار قرار دارد.