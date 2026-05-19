۸۵ درصد از کریدورهای ترانزیتی سیستان و بلوچستان تعیین تکلیف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد کریدورهای این استان یا به بهرهبرداری رسیده و یا دارای قرارداد، پیمانکار و در حال اجرا هستند و برنامهریزی شده است که با تامین اعتبارات لازم، پروژهها در دولت چهاردهم تکمیل شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه شاخص بزرگراهی یکی از مهمترین معیارهای توسعهیافتگی هر منطقه و شهر محسوب میشود، گفت: از مجموع ۱۰ کریدور ترانزیتی کشور، سه کریدور از سیستان و بلوچستان عبور میکند که شامل کریدور شمال - جنوب از چابهار تا میلک، کریدور شرق کشور از میرجاوه به سمت مرکز کشور و کریدور نوار ساحلی است.
وی افزود: مجموع طول این کریدورها در استان یکهزار و ۶۲۴ کیلومتر است که تاکنون ۷۸۵ کیلومتر آن به بهرهبرداری رسیده و حدود ۶۰۰ کیلومتر نیز در دست اجرا قرار دارد و تنها ۲۳۰ کیلومتر باقی مانده که هنوز عملیات اجرایی آن آغاز نشده است.
پارسی بیان کرد: احداث بزرگراهها در این استان از سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ آغاز شد که در سالهای ابتدایی، روند اجرای پروژهها بسیار کند بود بطوریکه سالانه تنها حدود ۷ تا ۱۰ کیلومتر بزرگراه احداث میشد.
وی گفت: طی چهار تا پنج سال گذشته با نگاه ویژه دولت و پیگیریهای جدی در سطح استان شتاب قابل توجهی در اجرای پروژههای بزرگراهی ایجاد شد بگونهای که فقط در شمال استان به طور متوسط سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر بزرگراه احداث شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه شاخص بزرگراهی شمال استان اکنون به سطح میانگین کشوری رسیده است، تصریح کرد: شاخص بزرگراهی شمال سیستان و بلوچستان اکنون حدود ۲۷.۸ درصد و در کل استان حدود ۱۴ درصد برآورد میشود.
وی تاکید کرد: برنامهریزیهای انجامشده با هدف رساندن شاخص بزرگراهی کل استان به بالاتر از متوسط کشوری دنبال میشود چرا که موقعیت استثنایی این خطه و نقش آن در ترانزیت کشور، نیازمند توسعه زیرساختهای بزرگراهی است.
