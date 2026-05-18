پیوند آسمانی حضرت علی(ع) و زهرا(س)؛ الگویی جاودان برای ازدواج آسان

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: سالروز ازدواج حضرت امیرالمومنین (ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)، یادآور یکی از سادهترین و در عین حال پر برکت ترین پیوندهای تاریخ اسلام است؛ ازدواجی که نه بر پایه تجمل و تشریفات، بلکه بر اساس ایمان، اخلاق و مسئولیت پذیری شکل گرفت و به الگویی ماندگار برای همه نسلها تبدیل شد.
این مناسبت فرخنده، فرصتی ارزشمند است تا جامعه امروز بار دیگر به مفهوم واقعی ازدواج و نقش آن در آرامش فردی و سلامت اجتماعی بیندیشد؛ در شرایطی که بسیاری از جوانان به دلیل موانع اقتصادی، توقعات غیرضروری و رسوم پرهزینه، آغاز زندگی مشترک را به تعویق میاندازند، بازخوانی سیره اهلبیت(ع) میتواند راهگشا باشد.
مهریه اندک، جهیزیه ساده و پرهیز از تشریفات اضافی در ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) نشان میدهد که خوشبختی و دوام زندگی مشترک، بیش از آنکه وابسته به امکانات مادی باشد، ریشه در تفاهم، معنویت و حمایت خانوادهها دارد.
ازدواج آسان نه به معنای نادیده گرفتن مسئولیتها، بلکه به معنای حذف موانع غیرضروری و فراهم کردن زمینهای سالم برای تشکیل خانواده است؛ ترویج این فرهنگ میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش امید به آینده و تقویت بنیان خانواده ایفا کند.
سالروز این پیوند آسمانی، یادآور آن است که با الگوگیری از سادگی و عقلانیت در ازدواج، میتوان راه را برای جوانان هموارتر کرد و جامعهای پویا و متعادلتر را ساخت.
شخصیت امیرالمومنین(ع) و فاطمه زهرا(س) تجلی کمالات انسانی و الهی است
حجت الاسلام والمسلمین مرتضی عرب خالص، مدیر حوزههای علمیه خواهران سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س) گفت: این پیوند مقدس، فراتر از یک قرارداد اجتماعی، نمادی از تلاقی ایمان، عفت و اخلاص است که الگویی جاودانه برای تمامی خانوادههای مسلمان در سراسر جهان به شمار میرود.
وی ادامه داد: جایگاه شخصیتی این دو بزرگوار، تجلی کامل کمالات انسانی و الهی است؛ حضرت فاطمه زهرا (س)، که به عنوان «سیده نساء العالمین» شناخته میشود، نماد صبر، ایثار و پاکدامنی است؛ ایشان با مدیریت هوشمندانه و حمایت بیدریغ از همسرشان، الگویی از همسری مهربان و در عین حال استوار بودند.
حجت الاسلام عرب خالص افزود: در مقابل، حضرت امیرالمومنین (ع)، که تجسم شجاعت، عدالت و حکمت بودهاند؛ تعامل میان این دو شخصیت برجسته، بر پایه احترام متقابل، تفاهم عمیق و هدف مشترک تکامل معنوی بنا شده بود؛ پیوندی که نشان داد قدرت واقعی در خدمت به خانواده و ترویج محبت است.
ازدوج راهی برای آرامش روحی و حفظ ارزشها
وی بیان کرد: با نگاه به الگوهای رفتاری این خانواده آسمانی، اهمیت ازدواج در جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری احساس میشود؛ ازدواج نه تنها راهی برای آرامش روحی است؛ و تشکیل خانواده ستونی برای پایداری ساختار اجتماعی و حفظ ارزشهای اخلاقی است.
مدیر حوزههای علمیه خواهران سیستان و بلوچستان ادامه داد: در حال حاضر که چالشهای اقتصادی و اجتماعی سعی در تغییر اولویتهای نسل جوان دارند، بازگشت به سادگی و متانت ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) میتواند راهگشای بسیاری از گرههای موجود باشد.
وی ادامه داد: نمیتوان نادیده گرفت که موانع موجود در مسیر تشکیل خانواده برای جوانان، نیازمند نگاهی جامع و حمایتی است؛ آسان کردن مسیر ازدواج، تنها با توصیههای اخلاقی میسر نمیشود، بلکه مستلزم تغییر نگرش در خانوادهها، حذف رسم و رسومات هزینهبر است؛ آسان کردن شرایط ازدواج، در واقع سرمایهگذاری بر روی آینده جامعه و تضمین سلامت روان و جسم نسل نو است.
حجت الاسلام عرب خالص در پایان تصریح کرد: سالروز ازدواج این دو شخصیت والامقام، فرصتی است تا همگان با الگوبرداری از سادگی و عمیق بودن پیوند ایشان، در جهت ترویج ازدواجهای آگاهانه و آسان گام بردارند.
سعادت واقعی در سادگی و قناعت است
ابراهیم نوری، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تبریک سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه زهرا (س) بیان کرد: پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، تنها یک ازدواج ساده در تاریخ نبود، برای درک جایگاه معنوی این دو بزرگوار، باید به این نکته توجه کرد که این ازدواج، پیوندی میان «علم» و «رحمت» بوده است.
وی گفت: حضرت علی (ع)، که تجلی عدالت و شجاعت در زمیناند و درگاه علم نبوی را در اختیار داشته اند، در کنار حضرت فاطمه (س) قرار گرفتند که نماد عفت، ایثار و تجلی پاکی است؛ جایگاه معنوی این دو شخصیت بزرگوار چنان متعالی بود که زندگی مشترکشان، الگویی از تسلیم در برابر اراده الهی و عشق خالص بود؛ عشقی که فارغ از هرگونه مادیات، بر پایه ایمان و توکل بنا شده بود.
نوری ادامه داد: در این خانه، جایگاه شخصیتی هر یک، مکمل دیگری بوده است؛ حضرت علی (ع) با آن صلابت و قدرت، در برابر خانم فاطمه (س) نهایت مهر و احترام را به جای میآورد و حضرت فاطمه (س) با آن مقام والای معنویت، آرامبخش و پشتیبان امیرالمؤمنین (ع) در سختترین روزگار بود.
وی افزود: این پیوند نشان داد که وقتی دو روح پاک در مسیر حقیقت با هم گره میخورند، خانهای شکل میگیرد که نه تنها مأمن خانواده، بلکه چراغ راه تمامی بشریت برای رسیدن به کمال است؛ آنها ثابت کردند که سعادت واقعی در سادگی و قناعت است و ثروت حقیقی، ثروت معنوی و نزدیکی به خداست.
فرهنگ سادگی باید جایگزین تجملات شود
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان بیان کرد: امروز، با نگاه به این الگوی آسمانی، باید دانست که ازدواج در ذات خود، مسیری برای رشد معنوی و تکامل انسانی است؛ که در دنیای امروز، پیچیدگیهای مادی و معیارهای سختگیرانه، این مسیر مقدس را برای جوانان دشوار کرده است.
وی تأکید کرد: این روزها برای تشویق جوانان به ازدواج ضروری است که فرهنگ «سادگی» را جایگزین «تجملات» کنیم؛ تسهیل مسیر ازدواج برای جوانان، نه تنها یک نیاز اجتماعی، بلکه یک ضرورت دینی و اخلاقی است؛ وقتی موانع مادی برداشته شود، جوانان میتوانند با آرامش بیشتری به دنبال همسری باشند که از نظر معنوی با آنها همگام باشد.
نوری در پایان بیان کرد: اهمیت ازدواج جوانان در ایجاد ثبات روانی و اجتماعی است و جامعهای که ازدواج را برای نسل جوانش آسان کند، در واقع در حال ساختن آیندهای است که ریشه در عفت و پاکدامنی دارد.
اساس یک زندگی پایدار اهداف و ارزشهای مشترک است
حجت الاسلام والمسلمین حسین موسوی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، فرصتی است برای بازخوانی مفاهیم مدیریت خانواده و نقشهای تکمیلی زن و مرد در یک جامعه اسلامی.
وی بیان کرد: از منظر شخصیتی، حضرت علی (ع) نماد مدیریت هوشمندانه، صبر و استقامت است؛ ایشان که در میدان جنگ لرزه بر اندام دشمنان میانداخت، در خانه به مهربانترین و متواضعترین همسر تبدیل میشوند؛ در مقابل، حضرت فاطمه (س) با شخصیتی مقتدر، تحصیلکرده در مکتب نبوت و در عین حال صبوری الگوی مدیریت داخلی خانه و تربیت نسلهای صالح بودند.
حجت الاسلام موسوی گفت: جایگاه معنوی این دو بزرگوار در این بود که هر دو، هدف زندگی خود را «رضایت حق» قرار داده بودند؛ ازدواج آنها به ما میآموزد که اساس یک رابطه پایدار، نه بر پایه فخرفروشی دنیوی، بلکه بر پایه اشتراک در اهداف و ارزشها است؛ آنها هرگز اجازه ندادند مشکلات اقتصادی، کیفیت مهر و محبت را در خانه کاهش دهد؛ این پیوند، تعریف جدیدی از ثروت ارائه میدهد؛ ثروتی که در گروی آرامش قلبی و همدلی متقابل است.
خوشبختی انتخاب درست و تلاش مشترک است
وی بیان کرد: با تامل در زندگی این دو شخصیت بزرگ، باید به این نکته توجه کرد که ازدواج، یکی از ستونهای اصلی سلامت جامعه است؛ امروزه، بسیاری از جوانان به دلیل ترس از هزینههای گزاف و فشارهای اجتماعی، از تشکیل خانواده دوری میکنند؛ اما یادآوری سادگی در جهیزیه و مراسم ازدواج حضرت زهرا (س)، به ما میگوید که خوشبختی تابعی از تجملات نیست، بلکه نتیجهای از انتخاب درست و تلاش مشترک است.
عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تسهیل مسیر ازدواج برای نسل جوان، وظیفهای است که بر عهده تمامی ارکان جامعه، از خانوادهها گرفته تا نهادهای حمایتی و فرهنگی قرار دارد؛ باید فرهنگ های کمهزینه اما باکیفیت ترویج داده شود.
وی در پایان گفت: ازدواج جوانان محیطی امن برای رشد عاطفی فراهم میکند و مانع از انحرافات اجتماعی میشود؛ با آسان کردن این مسیر، در واقع همان روحیه که در خانه امیرالمومنین (ع) و فاطمه (س) جاری بود؛ در جامعه امروز نیز جاری میشود؛ روحیهای که در آن عشق، ایمان و سادگی، هدف اصلی زندگی مشترک است.
