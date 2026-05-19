تنها بانک «خون های نادر» منطقه در ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قره باغیان گفت: سازمان انتقال خون ایران با شناسایی گروههای خونی نادر از این افراد دعوت میکند در صورت علاقهمندی به مراکز انتقال خون مراجعه و نسبت به اهدای خون اقدام کنند تا در بانک خون برای بیماران نیازمند دارای گروههای خونی نادر ذخیره شود.
وی با اشاره به دغدغه وجود کم خونی در بانوان، افزود: گرچه کم خونی بانوان در تمام دنیا شایع است اما در سازمان انتقال خون تمامی داوطلبان قبل از فرایند اهدا توسط پزشک و پرستار معاینه شده و در صورتی که واجد شرایط جسمی و بالینی مناسب برای اهدای خون باشند وارد چرخه اهدا می شوند.
قره باغیان به اهداکنندگان خون به ویژه جوانان زیر ۲۵ سال که برای اولین بار خون اهدا میکنند و بانوان توصیه کرد که با مصرف حجم کافی مایعات قبل از فرایند اهدای خون می توانند از بروز عوارضی نظیر ضعف و غش کردن، جلوگیری کرد.
وی با اشاره به جمع آوری سالانه ۴.۲ میلیون واحد خون در کشور، گفت: این میزان تقریبا معادل تمام کشورهای مدیترانه شرقی است. البته در بسیاری از این کشورها اهدای خون به صورت فامیلی صورت میگیرد یعنی افراد صرفا برای تامین خون عزیزان خود، خون اهدا میکنند؛ در صورتی که در کشور ما این چنین نیست.
