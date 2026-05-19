ماهواره ناهید ۲ با محوریت زنان اندیشمند کشور در مدار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی با زهرا بهروز آذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، دیدار و گفتوگو کرد.
هاشمی در این دیدار با قدردانی از حضور و نقشآفرینی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در دولت، اظهار کرد: حضور سرکار خانم بهروز آذر در دولت منشأ خیر و اثرات فراوانی بوده و نگاه تخصصی و دغدغهمند ایشان در حوزه زنان و خانواده میتواند به تقویت عدالت اجتماعی و توسعه متوازن کشور کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای زنان در عرصههای علمی و فناوری، تصریح کرد: هرجایی که بانوان حضور فعال و پررنگی داشتهاند، خوش درخشیدهاند و توانستهاند نقش مؤثری در پیشبرد اهداف کشور ایفا کنند.
وزیر ارتباطات با اشاره به حضور زنان در صنایع پیشرفته کشور، افزود: امروز در پیچیدهترین صنایع نیز شاهد حضور فعال و اثرگذار زنان هستیم و هرجا فرصت و اعتماد به بانوان داده شده، اتفاقات ویژهای رقم خورده است.
نقشآفرینی زنان در صنایع فضایی و فناوریهای پیشرفته
هاشمی با اشاره به پروژههای راهبردی حوزه فضایی، گفت: پروژه ماهواره «ناهید۲» با محوریت زنان اندیشمند و فرهیخته کشور با موفقیت در مدار قرار گرفت و اکنون در حال خدمترسانی است که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای زنان ایرانی در عرصههای دانشبنیان و فناوریهای پیشرفته است.
وی توسعه عادلانه ارتباطات را از محورهای اصلی برنامههای وزارت ارتباطات دانست و تأکید کرد: توسعه عادلانه ارتباطات، رکن کار ماست نه پیوست آن؛ اساساً عدالت، محور اصلی سیاستگذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب میشود.
اتصال روستاها و اجرای پروژه «ایران دیجیتال»
وزیر ارتباطات با اشاره به برنامههای توسعه ارتباطات روستایی، اظهار کرد: یکی از مصادیق این نگاه، توسعه ارتباطات در دورافتادهترین نقاط کشور است و تلاش میکنیم تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ارتباطی پرسرعت و پایدار متصل شوند.
هاشمی همچنین از اجرای پروژه «ایران دیجیتال» با همکاری وزارت آموزش و پرورش خبر داد و افزود: این پروژه بزرگ با هدف تربیت نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان دانشآموزان سراسر کشور دنبال میشود.
وی ادامه داد: به واسطه اجرای این طرح، دانشآموزان در محرومترین مناطق کشور نیز به آموزشهای برابر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی پیدا کردهاند و این موضوع میتواند زمینهساز عدالت آموزشی و شکوفایی استعدادها در سراسر کشور باشد.
اینترنت، بستر توسعه و پیشرفت کشور
وزیر ارتباطات با تأکید بر اهمیت اینترنت در فرآیند توسعه کشور، گفت: دسترسی عادلانه به اینترنت با هدف فراهمسازی بستر توسعه کشور دنبال میشود و اینترنت امروز به زیرساختی برای رشد، پیشرفت و ارائه خدمات در حوزههای مختلف تبدیل شده است.
وی با اشاره به برنامه اتصال مدارس کشور به اینترنت پرسرعت و پایدار، تصریح کرد: متعهد شدهایم مدارس کشور را به اینترنت باکیفیت، پایدار و پرسرعت متصل کنیم اما قطعیهای اخیر اینترنت روند توسعه این حوزه را کند کرده و آسیبهایی را به این مسیر وارد کرده است.
هاشمی ادامه داد: اختلال و قطعی اینترنت، حوزههای مختلف از جمله سلامت، بهداشت، آموزش و کسبوکار را با مشکلات و چالشهای متعددی مواجه کرده و آثار گستردهای بر زندگی مردم برجای گذاشته است.
