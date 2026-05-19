جزئیات طرح نقدینه؛ دریافت آنلاین وام ۲۰۰ میلیونی با وثیقه سهام

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، در راستای اجرای برنامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و با مشارکت نظام بانکی، سهامداران از روز گذشته می‌توانند با مراجعه به سامانه dara.csdiran.ir، نسبت به دریافت تسهیلات «طرح نقدینه» اقدام کنند.

در این طرح، متقاضیان می‌توانند با وثیقه‌گذاری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی خود (معادل حداکثر ۵۰ درصد ارزش سبد سهام در تاریخ ۶ اسفند)، وام تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه دریافت کنند. فرآیند دریافت این تسهیلات به‌صورت کاملاً آنلاین بوده و حداکثر زمان آن ۶ روز کاری تعیین شده است؛ ضمن اینکه متقاضیان نیازی به معرفی ضامن یا ارائه وثایق دیگر ندارند. همچنین، تمامی منافع سهام از جمله سود نقدی، سهام جایزه و حق تقدم کماکان در اختیار سهامدار باقی می‌ماند.

بر اساس این گزارش، بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، رفاه کارگران و پست‌بانک در این طرح مشارکت دارند. متقاضیان باید حداقل ۱۸ سال سن داشته و در سامانه سجام ثبت‌نام و احراز هویت شده باشند. همچنین دارا بودن حساب بانکی فعال در بانک منتخب و نداشتن بدهی معوق یا چک برگشتی (بدون رفع سوءاثر) در شبکه بانکی الزامی است.

شایان ذکر است سهامدارانی که از شرکت‌های کارگزاری اعتبار دریافت کرده‌اند و یا در سبد دارایی خود واحدهای صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های مبتنی بر گواهی سپرده کالایی، اوراق با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی دارند، مشمول این طرح نمی‌شوند. همچنین متقاضیان امکان بهره‌مندی هم‌زمان از سایر طرح‌های حمایتی نظیر بیمه سهام را نخواهند داشت.