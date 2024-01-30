۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۶

واکنش سریع سازمان بورس به افزایش نرخ بهره بانکی باید چه باشد؟

سازمان بورس باید یک اقدام فوری برای خارج نشدن پول از بازار سرمایه را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش سود بانکی علت اصلی هیجان بازار امروز بود: «بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است بانک‌ها می‌توانند برای تأمین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.»

در همین باره، عباسعلی حقانی نسبت فعال بازار سرمایه نوشت: در واکنش سریع به افزایش نرخ بهره بانکی به ۳۰ درصد و برای تأمین منابع خروج احتمالی منابع از بورس ضروری است سازمان بورس سریعاً نصاب سپرده بانکی صندوق‌های با درآمد ثابت را از ۴۰ درصد کنونی به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهد چرا که ممکن است صندوق‌ها با همین دست فرمان، اوراق یا سهام خود را بفروشند.

    • سهام داران قدیمی و اهالیه بازار سرمایه کشور IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      تمام پولها رو سهام می خرن و سال اینده چنان رشدی کنه بورس ک همه بازار ها را شوکه کند این همه افزایش سرمایه الکی نیست
      • IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
        بورس همه رو نابود کرد بانک جاش امن تره
    • محمد نایب سالکی DK ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      باسلام و احترام سهامداران بورس افراد پایین دست جامعه هستند و چون می‌خواد در جایی سرمایه گذاری کنند که دولت نظارت داشته باشد ولی متأسفانه این اعتقاد به ضرر و زیان سهامداران شده است و مسئولان مربوطه جواب گو نیستند
    • ج IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      دولت به قولش عمل کرد
    • ایرانی IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      به نظرم مردم همون بازاردلاروطلاسرمایه گذاری کنن بهتر

