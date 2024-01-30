واکنش سریع سازمان بورس به افزایش نرخ بهره بانکی باید چه باشد؟

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش سود بانکی علت اصلی هیجان بازار امروز بود: «بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است بانکها میتوانند برای تأمین سرمایه در گردش طرحهای با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علیالحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانکها پرداخت میشود.»
در همین باره، عباسعلی حقانی نسبت فعال بازار سرمایه نوشت: در واکنش سریع به افزایش نرخ بهره بانکی به ۳۰ درصد و برای تأمین منابع خروج احتمالی منابع از بورس ضروری است سازمان بورس سریعاً نصاب سپرده بانکی صندوقهای با درآمد ثابت را از ۴۰ درصد کنونی به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهد چرا که ممکن است صندوقها با همین دست فرمان، اوراق یا سهام خود را بفروشند.
نظر شما