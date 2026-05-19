به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرحبخش، صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: دانشآموزان کرمانی با ثبت ۲۴۲ قبولی در مرحله اول المپیادهای علمی، توانستند رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کنند و رتبه دوم کشور را در میان استانهای برتر از آن خود کنند.
وی با تبریک این دستاورد به خانوادهها، معلمان و دانشآموزان اظهار داشت: این موفقیت حاصل برنامهریزی منسجم و پشتکار دانشآموزان مستعد استان است و نشان میدهد که سرمایهگذاری بر روی استعدادهای برتر، نتایج ملموس و درخشانی به همراه دارد.
وی در تشریح جزئیات این موفقیت، به رشتههای دارای بیشترین قبولی اشاره کرد و گفت: دانشآموزان در رشتههای ریاضی با ۴۶ نفر، زیستشناسی ۳۸ نفر، فیزیک ۲۸ نفر، سلولهای بنیادی ۱۹ نفر، ادبی ۱۷ نفر، کامپیوتر ۱۵ نفر، نانو ۱۳ نفر، نجوم ۱۳ نفر، شیمی ۱۱ نفر، هوش مصنوعی ۱۰ نفر، جغرافیا ۱۰ نفر، سواد رسانهای ۹ نفر، علوم زمین ۷ نفر و مدیریت و اقتصاد ۶ نفر توانستند خوش بدرخشند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، نقش معلمان و مدارس را در این مسیر کلیدی دانست و تصریح کرد: بیتردید این نتیجه درخشان مرهون تلاشهای خالصانه دبیران، حمایت خانوادهها و همت مدارس در شناسایی زودهنگام استعدادهای علمی است.
فرحبخش، با تأکید بر استمرار سیاستهای حمایتی آموزش و پرورش استان کرمان افزود: ضمن توجه ویژه به عدالت آموزشی، حمایت از نخبگان را با جدیت در دستور کار داریم تا زمینه برای درخشش و حضور موفقتر این دانشآموزان در مراحل بعدی المپیادها و عرصههای ملی و بینالمللی فراهم شود.
