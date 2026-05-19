به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری صبح سهشنبه در نشست شورای هماهنگی روابط عمومیهای ادارات شهرستان بهاباد همزمان با «هفته ارتباطات و روابط عمومی» که با حضور فرماندار، معاونین، بخشداران و مسئولان روابط عمومی دستگاههای اجرایی برگزار شد با تبیین جایگاه راهبردی روابط عمومی در ساختار اداری گفت: روابط عمومیها صرفاً مجریان اطلاعرسانی نیستند، بلکه دیدهبانان هوشمند سازمان و پیشگامان عرصه «جهاد تبیین» هستند که نقشی کلیدی در ترسیم واقعیتها و امیدآفرینی در جامعه ایفا میکنند.
باقری در ادامه با اشاره به هجمههای رسانهای دشمن اظهار داشت: در شرایطی که دشمن با «جنگ روایتها» به دنبال القای یأس و ناامیدی است، روابط عمومی ادارات باید با بهرهگیری از ابزارهای نوین، خلاقیت و تعامل هوشمندانه، خدمات نظام و دولت را به شکلی دقیق، شفاف و اثرگذار به افکار عمومی منعکس کنند.
فرماندار بهاباد بر لزوم پاسخگویی سریع و دلسوزانه به مطالبات شهروندان تأکید کرد و افزود: موفقیت هر سازمان در گرو ارتباط دوسویه و بدون واسطه با مردم است؛ از این رو انتظار میرود مدیران روابط عمومی با نگاهی نو، بستر لازم را برای تقویت سرمایه اجتماعی فراهم آورند.
در بخش پایانی این نشست، گزارش ارزیابی عملکرد روابط عمومی ادارات شهرستان در سال ۱۴۰۴ ارائه شد و ۱۰ مدیر روابط عمومی برتر در پایان، با اهدای تندیس و لوح سپاس تقدیر شد.
