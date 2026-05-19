۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

فرماندار دیلم: اجرای پروژه‌های زیرساختی در روستاها افزایش یابد

بوشهر- فرماندار دیلم با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در آسفالت معابر روستاهای این شهرستان، گفت: اجرای پروژه‌های زیرساختی در روستاها افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر سه شنبه در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر اظهار کرد: به همت بنیاد مسکن، با راهبری بخشداران و همکاری شوراها و دهیاری‌ها، اقدامات بسیار خوبی در زمینه آسفالت معابر روستاهای شهرستان دیلم انجام شده و در بازدیدهای میدانی از مناطق مختلف، رضایتمندی مردم را دریافت کرده‌ام.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در روستاها افزود: این روند باید ادامه یابد تا ماندگاری در روستاها بیشتر و از مهاجرت به شهرها جلوگیری شود.

فرماندار دیلم با بیان اینکه توسعه عمرانی به‌تنهایی کافی نیست، خاطرنشان کرد: لازم است اقداماتی نیز در زمینه اقتصاد روستا صورت بگیرد. در همین راستا آمادگی خود را برای حمایت از اجرای منظومه‌های روستایی در شهرستان دیلم از سوی بنیاد مسکن اعلام می‌کنم.

طرح منظومه‌های روستایی از طرح‌های نوین بنیاد مسکن با هدف ایجاد زنجیره‌های اقتصادی و تقویت اشتغال و تولید در مناطق روستایی است.

