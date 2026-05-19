سرنوشت طرح ترافیک جدید تهران چه شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طرح ترافیک جدید تهران یک بار در کمیسیون حمل و نقل مطرح شد اما به صحن شورا نیامده است، اظهار کرد: این طرح باید با نظر شهرداری تهران تکمیل شود و سپس در شورا مورد بررسی قرار بگیرد.

وی همچنین تصریح کرد: طرح ترافیک جدید باید از لحاظ فنی مورد کارشناسی و ارزیابی قرار بگیرد اما هنوز به طور کامل آماده نشده که در صحن شورا بررسی شود.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: تا زمانی که طرح جدید به نتیجه و تصویب نرسد، طرح ترافیک قبلی در پایتخت اجرا می‌شود.

گفتنی است؛ پیش از این مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرده بود که طرح ترافیک علاوه بر شورای عالی ترافیک باید در صحن شورای شهر نیز به تصویب برسد.