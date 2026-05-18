هادی ساجدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اولین دیوارنگاره استان مرکزی با عنوان دیوارنگاره شهیدان جهانپناه در ابعاد ۱۰۰۰ مترمربع به عنوان دومیـن دیوارنگاره بزرگ ایران در اراک رونمایی می شود.

وی افزود: هدف از احداث این دیوارنگاره، پرداختن به پیشرفت ها و دستاوردهای شاخص کشور در حوزه های گوناگون می باشد.

مدیر مرکز اصحاب هنر و رسانه استان مرکزی گفت: دیوارنگاره شهیدان جهانپناه شامگاه امشب دوشنبه ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه همراه با آیین نورافشانی و اجرای رزم نوازان برگزار می شود.

ساجدی بیان کرد: این دیوارنگاره با مشارکت مرکز رسانه ماهور، شهرداری اراک و اداره کل غله این استان بر روی دیواره سیلو احداث خواهد شـد.