۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

دومین دیوارنگاره بزرگ ایران در اراک رونمایی می‌شود

اراک- مدیر مرکز اصحاب هنر و رسانه استان مرکزی از رونمایی دومین دیوارنگاره بزرگ ایران در اراک خبر داد.

هادی ساجدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اولین دیوارنگاره استان مرکزی با عنوان دیوارنگاره شهیدان جهانپناه در ابعاد ۱۰۰۰ مترمربع به عنوان دومیـن دیوارنگاره بزرگ ایران در اراک رونمایی می شود.

وی افزود: هدف از احداث این دیوارنگاره، پرداختن به پیشرفت ها و دستاوردهای شاخص کشور در حوزه های گوناگون می باشد.

مدیر مرکز اصحاب هنر و رسانه استان مرکزی گفت: دیوارنگاره شهیدان جهانپناه شامگاه امشب دوشنبه ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه همراه با آیین نورافشانی و اجرای رزم نوازان برگزار می شود.

ساجدی بیان کرد: این دیوارنگاره با مشارکت مرکز رسانه ماهور، شهرداری اراک و اداره کل غله این استان بر روی دیواره سیلو احداث خواهد شـد.

