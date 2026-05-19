طاهری نیا: طرح عملیاتی «نفر سوم» در دشتی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری نیا صبح سه شنبه در نشست شورای شبکه هیئت و تشکل های دینی شهرستان دشتی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین و نقش آن در حل مشکلات کشور، از آغاز اجرای طرح عملیاتی «نفر سوم» در شهرستان دشتی خبر داد.

وی افزود: طرح عملیاتی «نفر سوم» با هدف تقویت حلقه های میانی فعال در جهاد تبیین و ترویج فرهنگ تبیین در سطح شهرستان آغاز شده که در راستای تحقق اراده ملی و ارتقاء سطح کنشگری مردمی طراحی شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی گفت: در شرایط کنونی، تبیین صحیح و هوشمندانه از نقاط قوت کشور و توانمندی‌های مردمی از ضروریات است. هدف این طرح، سازماندهی و آموزش استعدادهای تبیینی و تقویت شبکه‌های مردمی با رویکردی جدید است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی در حرکت عمومی و موفقیت‌های کشور داشته باشد.

طاهری نیا در ادامه اظهار کرد: در این طرح، ما به‌طور خاص بر شناسایی استعدادها، ارتقای توانمندی‌های تخصصی و ساماندهی فعالیت‌های مردمی و اجتماعی با رویکرد تبیینی تأکید داریم. این حرکت‌ها باید هدفمند، منظم و با برنامه‌ریزی دقیق باشد

وی گفت: در این راستا شورای شبکه هیئت و تشکل های دینی به عنوان بازوی اداره تبلیغات اسلامی می تواند نقش ارزنده ای ایفا کند.