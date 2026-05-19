۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

طاهری نیا: طرح عملیاتی «نفر سوم» در دشتی اجرا می شود

بوشهر- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی از آغاز اجرای طرح عملیاتی «نفر سوم» در شهرستان دشتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری نیا صبح سه شنبه در نشست شورای شبکه هیئت و تشکل های دینی شهرستان دشتی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین و نقش آن در حل مشکلات کشور، از آغاز اجرای طرح عملیاتی «نفر سوم» در شهرستان دشتی خبر داد.

وی افزود: طرح عملیاتی «نفر سوم» با هدف تقویت حلقه های میانی فعال در جهاد تبیین و ترویج فرهنگ تبیین در سطح شهرستان آغاز شده که در راستای تحقق اراده ملی و ارتقاء سطح کنشگری مردمی طراحی شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی گفت: در شرایط کنونی، تبیین صحیح و هوشمندانه از نقاط قوت کشور و توانمندی‌های مردمی از ضروریات است. هدف این طرح، سازماندهی و آموزش استعدادهای تبیینی و تقویت شبکه‌های مردمی با رویکردی جدید است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی در حرکت عمومی و موفقیت‌های کشور داشته باشد.

طاهری نیا در ادامه اظهار کرد: در این طرح، ما به‌طور خاص بر شناسایی استعدادها، ارتقای توانمندی‌های تخصصی و ساماندهی فعالیت‌های مردمی و اجتماعی با رویکرد تبیینی تأکید داریم. این حرکت‌ها باید هدفمند، منظم و با برنامه‌ریزی دقیق باشد

وی گفت: در این راستا شورای شبکه هیئت و تشکل های دینی به عنوان بازوی اداره تبلیغات اسلامی می تواند نقش ارزنده ای ایفا کند.

