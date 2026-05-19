رئیس شورای هیئت های مذهبی: مهمترین مسئله کشور جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد نوشادی صبح سه شنبه در نشست شورای شبکه هیئت و تشکل های دینی شهرستان دشتی اظهار کرد: هیئت ها و تشکل های دینی نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری را در سطح جامعه بر عهده دارند.

رئیس شورای هیئت های مذهبی کشور با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: امروز مهمترین مسئله کشور جهاد تبیین است.

نوشادی اضافه کرد: شهرستان دشتی در همه زمینه ها پیش قدم بوده و امیدواریم هم دستاوردهای کشور تبیین شود، هم مشکلات مردم حل شود و هم اهداف دشمن برای مردم به صورت کامل تبیین شود.

وی خاطرنشان کرد: به امید خدا، نظام و مردم از این گردنه و از این سختی ها عبور می کنند و پرچم این انقلاب به دست صاحب اصلی آن خواهد رسید.

در ادامه رئیس شورای هیئات مذهبی برادران و خواهران، رئیس کانون مداحان و بسیج مداحان و نماینده جامعه ایمانی مشعر نقطه نظرات خود را بیان کردند.