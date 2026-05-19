سردار رادان در سفر به قم حرم بانوی کرامت را زیارت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار محمدرضا رادان فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روز سه شنبه با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها، به زیارت بارگاه ملکوتی بانوی کرامت مشرف شد.



سردار رادان همچنین با حضور در کنار ضریح مطهر کریمه اهل‌بیت(س)، به قرائت زیارت‌نامه و اقامه نماز پرداخت.



وی در ادامه با حضور بر مزار جمعی از علما و شخصیت‌های مدفون در حرم حضرت معصومه(س) از جمله شهید دکتر علی لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی فاتحه‌ای قرائت کرد.