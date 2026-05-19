به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: بعد از برگزاری این جلسه، فیفا در بیانیهای از حضور قطعی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد و اعلام کرد که از حضور ایران در جام جهانی حمایت میکنیم و مشتاق حضور ایرانیها در جام جهانی هستیم. همین بیانیه، فوتبالدوستان کشورمان را بیش از پیش به حضور تیم ملی در جام جهانی پیش رو امیدوار کرد و تا حدودی شائبههای عدم حضور تیم ملی در آمریکا را از بین برد. هرچند هنوز ویزای اعضای تیم ملی صادر نشده اما فیفا با این بیانیه نشان داد که اجازه نمیدهد شعار جدایی ورزش از سیاست در سایه زیادهخواهیهای دشمنان کشورمان قرار بگیرد.
آخرین کمپ تیم ملی قبل از حضور در آمریکا در کشور ترکیه برگزار میشود و چند بازی دوستانه با تیمهای مختلف در برنامه گنجانده شده است، هرچند اعتقاد داریم این تیمها برای محک تیمی که میخواهد در جام جهانی مقابل غولهای فوتبال دنیا قرار بگیرد، ضعیف هستند اما چارهای نیست چرا که همانطور که قبلا هم اشاره کردیم کشورهای زیادی برای برگزاری مسابقه دوستانه با تیم ملی کشورمان چراغ سبز نشان نمیدهند و این مشکلی است که سالهاست دامن فوتبال ما را گرفته و باید برای رفع این مشکل چارهای اندیشیده شود.
با توجه به همین موضوع اغلب کارشناسان معتقدند تیم ملی با آمادگی بالایی در جام جهانی حضور پیدا نمیکند و احتمال صعود تیم کشورمان به مراحل بالاتر بسیار ضعیف است اما امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی خلاف نظر کارشناسان در مصاحبهای به فوتبالدوستان وعده داد «با این بازیکنان به مراحل بالاتر (مرحله سوم) جام جهانی صعود خواهیم کرد.» وعدهای که باورش برای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال هم سخت بود تا جایی که در مصاحبهای با اشاره به صحبتهای قلعهنویی مبنی بر صعود تیم ملی به مرحله سوم مسابقات گفت که صعود به مرحله دوم هم برای ما قابل قبول است.
امیر قلعهنویی که یک جام ملتها و یک جام جهانی را در قامت سرمربی تیم ملی از سر گذرانده و حالا دومین جام جهانی را پیش روی خود میبیند و البته با صحبتهای چند روز پیش رئیس فدراسیون در جام ملتهای آینده هم روی نیمکت تیم ملی خواهد نشست، همیشه سعی کرده با وعدههای خوش آب و رنگ، فوتبالدوستان را به حمایت از خود ترغیب کند. وعدههایی مثل جوانگرایی، صعود به مراحل بالاتر در جام جهانی یا قهرمانی در جام ملتها که البته هیچ وقت این وعدهها عملی نشده است. در جام جهانی قبلی تیم ملی از صعود به مرحله بعد بازماند، در جام ملتها هم ناکامی گریبان تیم ملی را گرفت و امروز هم با نگاهی به میانگین سنی بازیکنان تیم ملی متوجه میشویم جوانگرایی به معنای واقعی اتفاق نیفتاده است.
مردم وقتی به وعدههای رنگارنگ سرمربی تیم ملی نگاه میکنند یاد وعدههای برخی کاندیداهای حضور در سمتهای حاکمیتی میافتند، وعدههایی که خود وعدهدهندگان و اطرافیان نزدیکشان هم هیچ اعتقادی به آنها ندارند و فقط برای کسب رأی مطرح میشوند. با همه این تفاسیر امیدواریم تیم ملی کشورمان که نماینده ۹۰ میلیون ایرانی است در جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا برای اولین بار به مرحله بعد یا به قول سرمربیاش مراحل بالاتر صعود کند تا پرچم کشور عزیزمان به اهتزاز درآید و دل میلیونها ایرانی شاد شود.
