به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی انصاری دوگاهه، با اشاره به فرآیند ارزیابی و آزمون محصولات سلامت محور، گفت: مدت زمان پاسخ دهی برای محصولات مختلف متفاوت است و برخی آزمایش‌ها در بازه زمانی ۴۸ ساعته انجام و نتیجه آن اعلام می‌شود، اما آزمون‌های تخصصی‌تر همچون تست‌های میکروبی و بررسی‌های استریلیتی که نیازمند فرآیند کشت میکروبی هستند، طبیعتاً زمان بیشتری نیاز دارند.

وی با تأکید بر نقش شاخص‌های ارزیابی در تعیین زمان پاسخدهی افزود: در اختیار بودن استانداردهای مرجع و روش‌های آزمون معتبر، از عوامل کلیدی در تسریع فرآیند ارزیابی نمونه‌هاست. آزمایشگاه‌ها الزاماً تمامی استانداردها و مراجع ارزیابی همه محصولات را در اختیار ندارند؛ به ویژه در حوزه داروها و به خصوص داروهای جدید، تولیدکننده موظف است همراه با نمونه ارسالی، استاندارد مرجع ارزیابی را نیز ارائه دهد تا آزمایش بر اساس معیارهای اعلام شده و با دقت علمی لازم انجام پذیرد.

مدیر کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو با اشاره به مأموریت‌های این مرکز گفت: مرجعیت علمی و فنی در کنترل کیفیت غذای کودک، یزات و ملزومات پزشکی، تطبیق و بومی‌سازی روش‌های آزمون بر اساس استانداردهای بین‌المللی، داوری نهایی و حل اختلافات فنی از جمله وظایف محوری این مرکز است. کارشناسان خبره و مجرب این مجموعه، هر یک در حوزه تخصصی خود مسئولیت انجام آزمایش‌ها را بر عهده دارند که این امر موجب می‌شود درک عمیق‌تری از چالش‌های فنی آزمایشگاه‌های همکار وجود داشته باشد.

انصاری دوگاهه در ادامه به نقش آزمایشگاه مرجع در پایش بازار محصولات سلامت اشاره کرد و گفت: پایش، هدایت و ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار، ارائه نظر تخصصی برای صدور یا تعلیق مجوز مصرف محصولات سلامت به ادارات کل تخصصی سازمان و مشارکت در تعیین حدود مجاز آلاینده‌ها از جمله حوزه‌های همکاری با واحدهای تخصصی سازمان غذا و دارو است.

وی با اشاره به تعاملات بین‌المللی این مرکز افزود: نمایندگی ایران در اتحادیه اروپا، فعالیت به عنوان آزمایشگاه مرجع منطقه‌ای و همراستاسازی با الزامات بین‌المللی از دیگر مأموریت‌های آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو محسوب می‌شود. این مراکز به عنوان بازوی علمی و فنی ادارات کل تخصصی، مرجع تعیین استاندارد، داوری نهایی، پایش بازار و پشتیبان تصمیمات قانونی سازمان عمل می‌کنند.

مدیر کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو، با تأکید بر اولویت مشتری‌مداری و رضایت متقاضیان، خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که در چارچوب قوانین و ضوابط، بهترین عملکرد را در ارائه خدمات آزمون و ارزیابی داشته باشیم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فنی، گامی مؤثر در ارتقای ایمنی و کیفیت محصولات سلامت محور کشور برداریم.