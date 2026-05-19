خبر خوش برای جوانان خراسان جنوبی؛ اعطای تسهیلات خرید لوازم خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قناد ظهر سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته جوان و جوانی جمعیت اظهار کرد: بر اساس مصوبه بیست و نهمین جلسه شورای عالی جوانان کشور، سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س) به عنوان روز ازدواج نامگذاری شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا در سال جاری ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت هفته پیوند مهر، ازدواج آسان و تعالی نسل با شعاد «یک فرزند بیشتر برای ایران جوان» است.

قناد با بیان این که جمعیت یکی از مولفه های اصلی اقتدار در هر کشور است، تاکید کرد: جمعیت مسئله‌ای امنیتی و راهبردی و حتی تمدن ساز است و کاهش جمعیت سبب کاهش قدرت ملی خواهد شد.

وی تصریح کرد: از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ روند ازدواج در کشور افزایشی بوده و در ۱۵ سال گذشته روند ازدواج در کشور کاهشی و طلاق افزایشی بوده است.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: نرخ میانگین ازدواج در استان نسبت به کشور بالاتر و میانگین نرخ طلاق هم از میانگین نرخ کشور در این خصوص پایین تر است.

قناد در ادامه درباره برنامه های هفته ازدواج، بیان کرد: مهم ترین برنامه این هفته اعطای تسهیلات ۲۰۰تا ۵۰۰میلیون تومانی با کارمزد ۲۳ درصد و باز پرداخت دو ساله برای خرید لوازم خانگی به جوانان است که افراد مورد نظر باید در سامانه «همراه» وزارت ورزش و جوانان ثبت نام کنند.

وی از برگزاری ستادهای ساماندهی امور جوانان به عنوان قلب ساماندهی امور این حوزه یاد کرد و افزود: برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی جمعه ساعت ۱۹ شب از میدان آزادی به سمت بلوار شهید صیاد شیرازی و میدان اجتماعات، تجلیل از متولدین جنگ رمضان، برگزاری دومین جشنواره فرهنگی هنری نسل امید با هدف جریان سازی برای تولید آثار هنری با موضوع ازدواج و جمعیت از دیگر برنامه های هفته ازدواج است.

وی همچنین به برگزاری جشن های وصال در این هفته با هدف تقدیر از فعالان حوزه ازدواج استان اشاره کرد و یادآور شد: افرادی که در این هفته به مراکز مشاوره دارای مجوز از ورزش و جوانان مراجعه کنند، از تخفیف ۴۰۰میلیو تومانی تا سه نوبت می توانند استفاده کنند.

قناد با بیان این که در این هفته پاتوق جوانان در پارک توحید بیرجند با هدف ارتقای سلامت روانی و اجتماعی مردم، توانمند سازی و ایجاد بستر برای تعامل مثبت برای جوانان و ایجاد فضای گفت و گوی جوانان راه اندازی می شود، افزود: ۱۴ مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده در شهرستان‌های استان وجود دارد.