پیام رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت هفته ملی جمعیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت فرا رسیدن هفته ملی جمعیت،پیامی صادر کرد.
متن پیام به این شرح است:
هفته «ملی جمعیت» فرصتی ارزشمند برای توجه دوباره به اهمیت خانواده، فرزندآوری آگاهانه و نقش بیبدیل نسل جوان در آیندهسازی کشور است.
بزرگداشت این ایام، مجالی برای تبیین ضرورتهای راهبردی کشور در مسیر جوانی جمعیت فراهم میآورد؛ مسیری که در آن، جمعیت پویا و جوان، سرمایهای راهبردی برای نشاط اجتماعی و کلید دستیابی به توسعه پایدار به شمار میآید.
سازمان بهزیستی کشور، به عنوان متولی سلامت و رفاه اجتماعی، همواره بر این باور بوده است که تعالی جامعه در گروِ نسلی با کیفیت و توانمند است.
ما تلاش میکنیم با حمایت از خانوادهها، تسهیل فرآیند فرزندپروری و ارتقای سطح توانمندی مادران و زوجهای جوان، نقشی مؤثر در تحقق این هدف ایفا کنیم.
باور ما این است که با تمرکز بر کیفیت زندگی و بهبود روابط درونخانواده، میتوانیم بستری مناسب برای تربیت نسلهایی سالم، توانمند و متخصص فراهم آوریم.
اینجانب ضمن گرامیداشت هفته ملی جمعیت، از تمامی دستگاههای اجرایی، نهادهای اجتماعی و مردم عزیز دعوت میکنم تا با نگاهی مسئولانه و امیدبخش، در مسیر تقویت بنیان خانواده و حمایت از نسل جوان همپیمان شوند.
امید است با تکیه بر تلاشهای جمعی، شاهد شکوفایی خانوادههای ایرانی و آیندهای سرشار از بالندگی برای فرزندان این سرزمین باشیم.
