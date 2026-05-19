۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

پیام رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت هفته ملی جمعیت

رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت فرا رسیدن هفته ملی جمعیت، پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت فرا رسیدن هفته ملی جمعیت،پیامی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

هفته «ملی جمعیت» فرصتی ارزشمند برای توجه دوباره به اهمیت خانواده، فرزندآوری آگاهانه و نقش بی‌بدیل نسل جوان در آینده‌سازی کشور است.

بزرگداشت این ایام، مجالی برای تبیین ضرورت‌های راهبردی کشور در مسیر جوانی جمعیت فراهم می‌آورد؛ مسیری که در آن، جمعیت پویا و جوان، سرمایه‌ای راهبردی برای نشاط اجتماعی و کلید دستیابی به توسعه پایدار به شمار می‌آید.

سازمان بهزیستی کشور، به عنوان متولی سلامت و رفاه اجتماعی، همواره بر این باور بوده است که تعالی جامعه در گروِ نسلی با کیفیت و توانمند است.

ما تلاش می‌کنیم با حمایت از خانواده‌ها، تسهیل فرآیند فرزندپروری و ارتقای سطح توانمندی مادران و زوج‌های جوان، نقشی مؤثر در تحقق این هدف ایفا کنیم.

باور ما این است که با تمرکز بر کیفیت زندگی و بهبود روابط درون‌خانواده، می‌توانیم بستری مناسب برای تربیت نسل‌هایی سالم، توانمند و متخصص فراهم آوریم.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته ملی جمعیت، از تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اجتماعی و مردم عزیز دعوت می‌کنم تا با نگاهی مسئولانه و امیدبخش، در مسیر تقویت بنیان خانواده و حمایت از نسل جوان هم‌پیمان شوند.

امید است با تکیه بر تلاش‌های جمعی، شاهد شکوفایی خانواده‌های ایرانی و آینده‌ای سرشار از بالندگی برای فرزندان این سرزمین باشیم.

