عبادی: در برخی مناطق یک نفر هم برای پرستاری ثبت نام نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی اظهار کرد: بخشی از مشکلات حوزه سلامت در سطح دانشگاه‌ها و بخشی نیز در سطح ملی قابل پیگیری است و هیچ مسئولی نباید به بهانه شرایط اقتصادی یا محدودیت منابع، از مسئولیت خود در قبال مردم و کارکنان نظام سلامت شانه خالی کند.

وی با بیان اینکه مردم در صورت مشاهده صداقت و عدالت، شرایط کشور را درک می‌کنند، افزود: مهم آن است که در توزیع امکانات و منابع، عدالت رعایت شود و تبعیضی میان افراد و گروه‌ها وجود نداشته باشد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به چالش‌های نظام پرداخت در کشور تصریح کرد: مدل فعلی پرداخت در نظام سلامت عادلانه نیست و این موضوع تنها به فاصله میان پزشک و پرستار محدود نمی‌شود، بلکه در برخی رشته‌های تخصصی پزشکی نیز نارضایتی‌هایی ایجاد کرده است.

عبادی، تأخیر در پرداخت مطالبات کارکنان حوزه سلامت را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد: حتی یک روز تأخیر در پرداخت کارانه‌ها نیز باید مورد پیگیری قرار گیرد و دانشگاه‌های علوم پزشکی موظفند در مدیریت منابع و پرداخت‌ها دقت بیشتری داشته باشند.

وی همچنین به مشکلات توزیع نیروی انسانی در کشور اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق برای جذب نیروی پرستاری حتی یک داوطلب نیز ثبت‌نام نمی‌کند، در حالی که در برخی شهرها تعداد متقاضیان چندین برابر ظرفیت است؛ بنابراین علاوه بر جذب نیرو، اصلاح نظام توزیع و ایجاد مشوق برای ماندگاری نیروها در مناطق کم‌برخوردار ضروری است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت از برنامه‌های این وزارتخانه برای افزایش سهمیه مناطق محروم، جذب نیروهای بومی و تسهیل ورود به رشته‌های پرستاری و فوریت‌های پزشکی خبر داد و افزود: هدف ما این است که نیروهای بومی در مناطق خود ماندگار شوند و بخشی از مشکلات کمبود نیروی انسانی کاهش یابد.

وی با اشاره به اهمیت حوزه بهداشت و پیشگیری خاطرنشان کرد: اگر در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه پیشگیری و نظام شبکه انجام می‌شد، امروز با حجم بالایی از بیماری‌های مزمن مانند دیابت و فشار خون مواجه نبودیم.

عبادی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مجلس، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخشی از مشکلات کارکنان حوزه سلامت و مطالبات آنان در آینده نزدیک برطرف شود.