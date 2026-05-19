به گزارش خبرگزاری مهر، علی منتظری در حکمی دکتر محمود علیگو را به عنوان رئیس شورا و امین مختاری را به عنوان عضو و رئیس جشنواره و عماد حسینیفرد را به عنوان عضو و دبیر شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره ملی پوشاک بومتن منصوب کرد.
همچنین با این حکم، مصطفی باقری خلیلی، محسن گرجی، ابوالقاسم شیرازی، مهدی فیاضی، محبوبه الهی، بنفشه مقدم، عباس صفاییمهر، فاطمهسادات غفوریان و خاطره کلیبری نیز به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری این جشنواره ملی منصوب شدند.
در بخشی از متن این حکم آمده است: «امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهرهگیری از دانش و تجربه، در مسیر تبیین سیاستها، هدایت راهبردی و ارتقای کیفی این رویداد ملی، نقشی موثر ایفا نموده و زمینه رشد و اعتلای هنر- صنعت پوشاک مبتنی بر هویت فرهنگی ایرانی- اسلامی را فراهم آورید.»
بنابر اعلام روابط عمومی جهاددانشگاهی هنر، یازدهمین جشنواره ملی پوشاک «بومتن» با هدف الگوسازی و ترویج پوشش مناسب و متناسب با فرهنگ ملی و همچنین ترغیب دانشجویان هنرمند به نقشآفرینی در عرصه طراحی لباس و خلق پوشاک هویتمند، با رویکرد محوری «وحدت ناگسستنی ایرانیان در دل بحران»، توسط جهاد دانشگاهی هنر و با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با حمایت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، تولیدکنندگان مطرح حوزه پوشاک و اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، در زمستان ۱۴۰۵ برگزار میشود. فراخوان این رویداد بهزودی منتشر خواهد شد.
نظر شما