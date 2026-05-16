فرزانه شریفی معاون پژوهش بنیاد ملی بازیهای رایانهای، در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: سمینار یک روزه «بازیهای ویدیویی و دیپلماسی عمومی» فردا یکشنبه روز ۲۷ اردیبهشت همزمان با مناسبت «روز ارتباطات و روابط عمومی» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (فها) به همت بنیاد ملی بازیهای رایانهای و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار میشود. در این سمینار سه پنل با موضوعات «جنگ و بازی: روایت، تجربه و بازنمایی در دنیای دیجیتال»، «تجربهخوانی صنعت بازی در تولید و نشر بازیهای مقاومت» و «بازیهای ویدئویی بین سیاست و هویت: اثرگذاری، تجربه و ابزارسازی» در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به هدف از برگزاری سمینار یک روزه بازیهای ویدئویی و دیپلماسی عمومی گفت: بررسی نقش بازیهای دیجیتال در بازنمایی ایدئولوژیها و هویتهای فرهنگی، تحلیل نقش بازیهای ویدئویی در انتقال ارزشهای سیاسی، فرهنگی و تمدنی کشورهای تولیدکننده،مطالعه بازیهای دیجیتال بهعنوان ابزار دیپلماسی عمومی و قدرت نرم، تبیین ظرفیت بازیها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی، تصویرسازی از ملتها و شکلدهی به نگرش نسل جوان، تحلیل سازوکارهای جنگ شناختی و روایتسازی در صنعت بازی، بررسی شیوههایی که بازیها از طریق روایت، شخصیتپردازی و طراحی جهان بازی، مفاهیم ایدئولوژیک و سیاسی، ارزیابی تهدیدها و فرصتهای ایدئولوژیک بازیهای دیجیتال برای کشور از جمله اهداف این سمینار به شمار میرود.
معاون پژوهش بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: از دیگر اهداف این سمینار میتوان به بررسی توسعه چارچوبهای بومی برای تولید بازیهای هویتمحور، بیان تجربه طراحی بازیهایی که مبتنی بر فرهنگ، تاریخ، مقاومت، ارزشهای دینی یا روایتهای ملی، بررسی نقش بازیهای دیجیتال در شکلدهی افکار عمومی بینالمللی، تحلیل چگونگی بازیها به عنوان ابزار مشروعیتبخشی سیاسی یا بازتولید کلیشههای ژئوپلیتیکی، مقایسه راهبرد کشورهای مختلف در استفاده از صنعت بازی برای نفوذ فرهنگی و مدیریت افکار عمومی، تقویت سواد رسانهای و سواد بازی در مواجهه با پیامهای ایدئولوژیک پنهان، بررسی ظرفیت بازیهای دیجیتال در بازنمایی مقاومت، استعمار و نظم جهانی، تحلیل نحوه تصویرسازی از ملتها، جنگها و مفاهیم قدرت در بازیهای راهبردی و اکشن و بررسی ظرفیت بستر علمی برای تعامل میان پژوهشگران رسانه، علوم سیاسی و صنعت بازی اشاره کرد.
وی افزود: سعی کردیم در این سه پنل از افراد متنوع در صنعت بازی اعم از بازیسازان در نهادهای ذینفع صنعت بازی مثل صندوق سرمایهگذاری صنایع خلاق، بازیکنانِ پژوهشگر و جامعه پژوهشگران دعوت کنیم. سخنرانان این پنلها 13 نفر هستند و تقریبا متمرکز شدند بر اینکه تجربه ما در ساخت بازیهای مقاومتی چطور بوده و تجربه بازنمایی ایران و کشورهای اسلامی در بازیهای خارجی چگونه است. در این پنلها حول بازیهای نظامی و بازیهایی که رویکرد دیپلماتیک دارند، گفتگو خواهد شود. این اولین بار است که چنین سمیناری با این نوع رویکرد برگزار میشود.
شریفی گفت: قرار است خروجی سمینار در قالب کتابچهای از طریق انتشارات بنیاد ملی بازیهای رایانهای چاپ و عرضه شود و به طور رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.
نظر شما