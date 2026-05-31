به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا امیدی مدیر عامل انجمن متخصصان و طراحان حوزه عفاف و حجاب اعلام کرد: در نهمین نمایشگاه ملی هدی تلاش کردیم علاوه بر حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ رمضان از اقتصاد خانواده ها هم حمایت نماییم.

رئیس نمایشگاه نهم هدی گفت: در این رویداد بیش از یکصد تولید کننده و فعال پوشاک ایرانی اسلامی حضور داشته و محصولات خود را حداقل با ۲۰ درصد تخفیف به بازدیدکنندگان عرضه می‌نمایند.

وی افزود: در این نمایشگاه بخش های پوشاک خانواده شامل بانوان و آقایان و کودکان عرضه میگردد ضمن آنکه سعی کردیم محیط نمایشگاه برای خانواده ها محیطی شاداب بوده و کودکان نیز درحاشیه نمایشگاه از امکانات تفریحی بهره مند گردند.

امیدی گفت: بخش دوخت رایگان و خودت را با حجاب ببین و هدیه به دختران حجاب اولی از دیگر بخشهای جنبی نمایشگاه می‌باشد.

شایان ذکر است نهمین نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدی با عنوان ‌پیشواز از ماه محرم از تاریخ ۱۵ لغایت ۲۲ خرداد از ساعت ۱۵ الی ۲۲ در محل مصلای امام خمینی تهران برگزار می‌گردد.

لازم به ذکر است این نمایشگاه با همکاری مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.