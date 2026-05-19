به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی در بعدازظهر سه‌شنبه در آیین اختتامیه فراخوان شعر «سین هشتم می‌شود سیدعلی» که با حضور آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، بر نقش حیاتی ادبیات و هنر در تداوم روحیه مقاومت و تقویت بصیرت نسل جوان تأکید کرد.

سردار برسلانی با اشاره به اقتدار رزمندگان در عرصه‌های مختلف از جمله بازدارندگی در میدان‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، اظهار داشت: امروز که شاهد شکوه و برکت حضور رزمندگان از کودکان گرفته تا حبیب بن مظاهرها در عرصه‌های دفاعی هستیم، وظیفه داریم این اقتدار را با زبان شعر، سرود و هنر به گوش جهانیان برسانیم. هنر باید ابزاری برای تبیین، بصیرت‌آفرینی و مطالبه‌گری باشد تا هیجان و حماسه در دل نوجوانان و جوانان زنده بماند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران در ادامه با طرح راهبردی برای تبدیل مقالات و کتاب‌های دفاعی به آثار هنری متناسب با ذائقه نسل جدید، تصریح کرد: هدف ما این است که با کمک اساتید سخن و اهل قلم، ارزش‌های دفاع مقدس را به «جهاد» تبدیل کرده و آن را صادر کنیم.

وی افزود: زبان شعر، بهترین ابزار برای ورود به قلب نسل جوان و آشنا کردن آن‌ها با الگوهای حقیقی انسانی است.

برسلانی با تأکید بر اینکه نسل جوان به دنبال الگوهای واقعی می‌گردد، خاطرنشان کرد: باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری همچون موسیقی، سرود و شعر، روایت‌های حماسی شهدا و فرماندهان را در قالب‌های مدرن و جذاب به نوجوانان و جوانان ارائه دهیم.