  استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

رفع مشکل ۱۵ ساله روستای آب‌لاران با احداث چهار پل لوله‌ای

لردگان-رئیس اداره راهداری لردگان از احداث چهار دستگاه پل لوله‌ای در مسیر خاکی روستای آب‌لاران خبر داد و گفت: این پروژه با مشارکت بخشداری رودشت و دهیاری، روان‌آب‌های فصلی را مهار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خیرالله جلیل‌پور، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان لردگان، از اتمام عملیات اجرایی احداث چهار دستگاه پل لوله‌ای در محور خاکی منتهی به روستای آب‌لاران (از توابع بخش رودشت) خبر داد.

وی با اشاره به سابقه دیرینه مشکلات تردد در این مسیر اظهار کرد: این محور در سال‌های گذشته به ویژه طی فصول بارندگی، به دلیل جاری شدن سیلاب و روان‌آب‌ها به طور کامل مسدود می‌شد که رفت‌وآمد اهالی را با اختلال جدی و خطرات جانی مواجه کرده بود. اجرای این چهار دهانه پل لوله‌ای، ضمن هدایت صحیح جریان آب، مانع از تخریب بستر راه شده است.

جلیل‌پور با قدردانی از مشارکت مؤثر بخشدار رودشت و دهیار روستای آب‌لاران در تأمین بخشی از منابع و هماهنگی‌های محلی، خاطرنشان کرد: این همکاری بین‌بخشی نه‌تنها روند اجرای پروژه را تسریع کرد، بلکه با تثبیت مسیر و کاهش نیاز به نگهداری مکرر، مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد ریال در هزینه‌های جاری راهداری صرفه‌جویی به همراه داشت.

رئیس اداره راهداری لردگان در پایان تأکید کرد: اولویت اصلی ما ارتقای سطح ایمنی راه‌های روستایی و تسهیل خدمات‌رسانی به مناطق محروم است.

