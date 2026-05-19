به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی یوسفی در نشست رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان گفتد: امروز سازمان تبلیغات اسلامی تلاش میکند مفاهیم اعتقادی و دینی را از فضای فردی به کنش اجتماعی تبدیل کند و در همین راستا برنامههایی نظیر «محفل»، «زندگی با آیهها» و برخی تولیدات رسانهای و فرهنگی کشور با حمایت و نقشآفرینی این سازمان شکل گرفتهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در گذشته بیشتر در حوزه تبلیغ سنتی و اصیل فعالیت داشت اما در سالهای اخیر و با رویکردهای جدید، عرصه تبلیغ نوین نیز به ماموریتهای اصلی سازمان افزوده شده است.
وی با اشاره به فعالیتهای سازمان در حوزه کودک و نوجوان، هیئات مذهبی و تولیدات رسانهای، بیان کرد: رویکرد اصلی سازمان، تربیت کنشگران اجتماعی و رسانهای است تا مردم خود مروج ارزشهای فرهنگی و دینی باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان همچنین با اشاره به ظرفیتهای جهاد دانشگاهی، گفت: جهاد دانشگاهی یکی از مولودهای مبارک انقلاب اسلامی است که در حوزههای علمی، فناوری و فرهنگی نقش اثرگذاری داشته و میتواند در همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی، زمینه تربیت کنشگران فرهنگی و اجتماعی را بیش از پیش فراهم کند.
ابراهیم شهبازی با اشاره به گستره و عمق فعالیتهای قرآنی جهاد دانشگاهی، با اشاره به سابقه تاریخی و جایگاه این نهاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی یکی از رویشهای اصیل و اثرگذار انقلاب اسلامی است که در مقاطع مختلف، مسئولیتهای سنگینی همچون مدیریت دانشگاهها و ساماندهی فضای علمی کشور را برعهده داشته است. این نهاد همواره تلاش کرده در کنار نظام آموزش عالی، نقش مکمل و پیشبرندهای در عرصه علم، فرهنگ و فناوری ایفا کند.
وی با تاکید بر اینکه این توانمندی میتواند در استان زنجان نیز بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد، گفت: استان زنجان از ظرفیتهای فرهنگی، دینی و قرآنی ارزشمندی برخوردار است و با بهرهگیری هدفمند از ظرفیت خبرگزاری ایکنا و سایر بخشهای فرهنگی جهاد دانشگاهی، میتوان این فعالیتها را در سطح ملی و بینالمللی معرفی و تقویت کرد.
شهبازی ادامه داد: امروز نیز جهاد دانشگاهی در حوزههای متنوعی همچون فعالیتهای فرهنگی و رسانهای، پژوهشهای علمی، فناوریهای نوین و حتی حوزه درمان و سلامت از جمله درمان ناباروری، نقشآفرینی مؤثری دارد، اما در بسیاری از موارد این خدمات بدون آنکه نام و نشان جهاد دانشگاهی مطرح شود، به جامعه ارائه شده است.
رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان با تاکید بر اهمیت و حساسیت کار فرهنگی ، عنوان کرد: فعالیت فرهنگی، کاری زمانبر، عمیق و نیازمند همکاری و همافزایی میان نهادهای مختلف است و تنها با تعامل و همافزایی میتوان به خروجیهای اثرگذار، ماندگار و متناسب با نیازهای واقعی جامعه دست یافت.
شهبازی بر لزوم گسترش همکاریهای مشترک میان جهاد دانشگاهی و سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد و گفت: این تعامل میتواند زمینهساز تقویت فعالیتهای قرآنی، فرهنگی و رسانهای در استان زنجان و تربیت نیروهای توانمند و اثرگذار در عرصه اجتماعی و فرهنگی باشد.
رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان با اشاره به فعالیتهای قرآنی جهاد دانشگاهی، ادامه داد: جهاددانشگاهی طی سالهای گذشته تلاش کرده است فعالیتهای قرآنی را از حالت محدود و درونسازمانی خارج کرده و آن را در سطح جامعه و حتی فراتر از مرزهای کشور توسعه دهد. در همین راستا، خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) بهعنوان تنها رسانه تخصصی قرآنی کشور، نقش بسیار مهمی در انعکاس این فعالیتها ایفا میکند.
شهبازی با بیان اینکه خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) امروز اخبار، گزارشها و تولیدات قرآنی جمهوری اسلامی ایران را به ۲۲ زبان زنده دنیا منتشر میکند، افزود: این ظرفیت رسانهای باعث شده است که فعالیتها، برنامهها و رویدادهای قرآنی کشور در سطح جهان اسلام و حتی فراتر از آن دیده شود و بازتاب قابل توجهی داشته باشد؛ بهگونهای که بسیاری از مسئولان، اندیشمندان و حتی وزرای امور خارجه برخی کشورها، به اثرگذاری این رسانه قرآنی اشاره کردهاند.
