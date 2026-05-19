اموال ۵۲ نفر از خائنان به کشور در زنجان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی اظهار کرد: با دستور مقام قضایی اموال ۵۲ نفر از خائنین به وطن و افراد تاثیرگذار در شبکه همکاران دشمن در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی در استان زنجان به نفع مردم و هزینه کرد برای بازسازی اماکن آسیب‌دیده از جنگ توقیف شد و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه از این اموال ۳۳مورد در شهر زنجان، ۱۵ مورد ابهر، ۳مورد خرمدره، یک مورد در تهران و خدابنده شامل وجوه نقد بانکی و ارزی، اموال منقول و غیرمنقول و طلاجات می‌شود که با دستور قضایی توقیف شده و بررسی دقیق‌تر ادامه دارد.

از این متهمان هفت نفر در بازداشت و تعدای دیگر نیز در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند.