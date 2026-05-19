به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین کنگره شعر «سلام بر ابراهیم» همزمان با دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید جمهوری اسلامی ایران، با هدف پاسداشت یاد و نام این شهید خدمت در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

این کنگره ادبی با رویکرد تبیین جلوه‌های خدمت صادقانه، مردمی‌بودن، روحیه جهادی و ولایت‌پذیری در سیره مدیریتی و اجتماعی رئیس‌جمهور شهید، میزبان بانوان شاعر برگزیده از ایران و کشورهای اسلامی خواهد بود و در قالب شعرخوانی، یاد آن شهید والامقام را زنده نگه می‌دارند.

این مراسم روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰ لغایت ۲۲ در مشهد مقدس، حرم مطهر رضوی، رواق دارالهدایه برگزار می‌شود.

گفتنی است، این برنامه ویژه بانوان بوده و حضور در مراسم صرفاً برای بانوان پیش‌بینی شده است.