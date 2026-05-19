به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «یگان ویژه حیفا» با حضور نویسنده اثر، شاداب عسکری، و کارشناس جلسه، حسین جودوی، برگزار شد. این کتاب توسط «نشر معاصر» منتشر شده و بخش قابل توجهی از آن بر پایه اسناد رسمی، گزارش‌ها و منابع تاریخی تدوین شده است. هدف از نقد و بررسی کتاب تبیین شد. محتوای این اثر به طور مشخص به «بهاییت در دوره پهلوی اول و دوم» و «عملکرد و نقش نظامی بهایی‌ها» می‌پردازد؛ موضوعی که از سال ۱۲۹۰ آغاز و تا پایان جنگ تحمیلی دنبال شده است.

جودوی کارشناس نشست در بخش پرسش و پاسخ پیرامون روند نگارش کتاب سؤال کرد که چه زمانی نوشتن آن طول کشیده و چرا نویسنده به سمت این موضوع رفته است.

نوسنده در پاسخ گفت: اکثراً در بحث‌ها به موضوع نظامی ورود نمی‌کنند، پرداختن به وجه نظامی بهاییت محور انتخاب موضوع بوده است.

وی افزود: رضاخان معتقد بود هیچ کاری بهتر از کار نظامی نیست و محمدرضا نیز همین روند را ادامه داد. به گفته او، محمدرضا پهلوی حتی در بسیاری از جلسات رسمی با لباس نظامی شرکت می‌کرد.

عسکری توضیح داد: برای بهاییت، ارتش نوعی «میانبر» برای ورود به ساختار قدرت محسوب می‌شده است. به گفته او، رضا و محمدرضا پهلوی نظامیان را پس از بازنشستگی نیز در مناصب مختلف به کار می‌گرفتند و این موضوع جایگاه نظامیان را همواره در اولویت قرار می‌داد.

کارشناس نشست ادامه داد: آیا می‌توان ارتباط بهاییت با «صهیونیست‌ها» و «انگلیسی‌ها» را اثبات کرد؟

نویسنده در همین زمینه بیان کرد: اسناد در این زمینه موجود و قابل اثبات است. وی ادامه داد: نیمی از کتاب را اسناد تشکیل می‌دهد و یا متن کامل سند آورده شده یا تصویر آن.

عسکری گفت: برای این پژوهش ۱۰ تا ۱۱ سال زمان صرف کرده و یک تا دو هزار کتاب، نشریه و روزنامه بررسی شده است.

نویسنده در پاسخ به پرسش کارشناس نشست پیرامون وجود «محافل بهایی» در ارتش پهلوی، بیان کرد: این محافل بسیار زیاد بود. او توضیح داد که ورود خانوادگی به ارتش باعث تشکیل محفل می‌شد. همچنین به گزارشی از ساواک درباره «برگزاری محفل بهایی در پادگان رضاشاه» اشاره شد.