از چمران تا بروجردی، روایت یک مظلومیت

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از مجموعه کتاب «روایت رزمندگان اسلام در شمال غرب» در روز دوشنبه 28 اردیبهشت در سکوی ایوان شاهنامه باغ کتاب برگزار شد. در این نشست، سردار علی ناظری، فعال فرهنگی در حوزه نشر و ادبیات و سردار حسن رستگارپناه، کارشناس و فرمانده جبهه‌های شمال غرب در کنار مازیار حاتمی، معاونت نشر ادبیات سازمان حضور داشتند.

سردار حسن رستگارپناه در ابتدای نشست بیان کرد: دقیقا 22 بهمن سال 1357، زمانی که انقلاب اسلامی صدای دلنشین خود را اعلام نمود. از روز بیست‌وسوم، چند جریان بدون هیچ خواستگاهی به سمت انقلاب شلیک کردند. اولین جریان چپ و چریک‌های فدایی خلق بودند که بدون هیچ مقدمه‌ای به سمت انقلاب شلیک کردند. جریان دوم، جریانات افراطی راست همچون فرقان بود. جریان سوم نیز، جریانات قومی بود که از همان 23 بهمن‌ماه، احزاب کرد با داعیه خودمختاری به سمت انقلاب شلیک کردند. این شلیک نیز با پاسگاه‌های ژاندارمری و صفر مرزی و کلانتری‌ها بود که مورد هجوم این افراد قرار گرفت. به مجرد این که حملات شروع شد، ما در مرکز کشور، در حال شکل‌گیری مدیریت و تقسیم وظایف بودیم. زمانی پادگان مهاباد سقوط می‌کند که هیئتی به مهاباد رفته بود تا با این گروه حرف بزند. در کشاکش این جلسه، پادگان مهاباد مورد هجوم قرار می‌گیرد، تمام مسلمانان کردی که در برابر این اتفاق ایستادگی می‌کند نیز مورد هجمه و تجاوز قرار می‌گیرد. ظرف 5 ماه، دیگر هیچ حاکمیت سیاسی در ارومیه، کرمانشاه و کردستان در اختیار ما نیست و حوادث دلخراشی اتفاق می‌افتد.

وی افزود: جریان کوموله نیز همزمان به سپاه مریوان که به تازگی، با جوانان مریوانی شکل گرفته حمله می‌کنند. تنها در تاریخ ایران، یک بار سپاه سقوط می‌کند که آن هم همین سپاه مریوان است. تمام شهرهای این بخش کشور دچار سقوط می‌شود جز پاوه که مردم شریف با همراهی سپاه در برابر این هجوم مقاومت می‌کنند. یک سال قبل از جنگ تحمیلی، اولین شهری که دچار حمله با خمپاره می‌شود نیز پاوه است که تعداد بسیاری از شهروندان عزیز این شهر، به شهادت می‌رسند. بعدها فیلمی توسط ابراهیم حاتمی‌کیا به نام «چ» ساخته می‌شود؛ اما این فیلم تنها پر کاهی از حوادث دلخراش پاوه است. بعد از این رخدادها، امام خمینی فرمانی صادر می‌کند، برای اولین بار در تاریخ یک مرجع شیعی، به عنوان فرمانده کل قوا، پیامی صادر می‌کند که مردم به سمت پاوه روانه شوند و شهر را نجات دهند. شهید چمران بعدها می‌گوید «من پیام را نشنیده بودم، بعد که فهمیدم همچین پیامی ارسال شده. متوجه شدم در لحظه فرمان، تمام شلیک‌ها به سمت ما قطع شده است.» این نکته جالب و زیباست که یک فرمان و پیام چگونه می‌تواند بر جامعه و اتفاقات اثرگذار باشد.

او در ادامه با اشاره به شهید بروجردی گفت: امام خمینی در مراسم ختم آیت‌الله طالقانی، متوجه می‌شود هیئتی به سرکردگی داریوش فروهر، با فرمان دولت موقت، تشکیل شده تا با جریانات کرد مذاکره کنند. هیئت مذاکره‌کننده با جریانات کرد در مهاباد به مذاکره می‌پردازد. نتیجه مذاکره به چه صورت است؟ 1/ سپاه پاسداران حق ندارد در شهرهای کردنشین حضور داشته باشد. 2/ ارتش با اجازه دولت کرد حق عبور و مرور به این شهرها را دارد و... نتیجه همین مذاکرات این می‌شود که شهرهای کردنشین، دوباره سقوط می‌کند. مردم در پی این رخدادها، تحصن می‌کنند با این هدف که «اگر دولت نمی‌تواند برای ما امنیت ایجاد کند، ما را مسلح کنید تا خودمان با جریانات انحرافی چپ کرد مبارزه کنیم» شهید بروجردی که این مطالبه مردم را می‌بیند، پیش‌مرگان کرد مسلمان را تاسیس می‌کند تا با جریان کوموله مبارزه کند.

رستگارپناه در ادامه درباره تکرار تاریخ عنوان کرد: این سیر شتابان حوادث تا 31 شهریور ادامه پیدا می‌کند و با ازادسازی جاده اخر، عراق حمله خود را آغاز می‌کند. اگر بخواهیم جمع‌بندی کاملی از مسئله داشته باشیم، جریانات دشمن مهره اول خود را با جریان کرد و جنگ داخلی آغاز کرد، سپس که این پروسه نافرجام بود، دست به جنگ نظامی زد. یقین می‌گویم اگر مردم نبودند، کردستان آزاد نمی‌شد. این اتفاق دقیقا همان‌چیزی است که امروز نیز رخ داده. همانگونه که ترامپ و موساد اعلام کرد، اسلحه در اختیار کردهای تجزیه‌طلب گذاشته تا به ایران برسانند و در 18 و 19 دی به مبارزه مسلح در راستای سقوط کشور بپردازند. زمانی که دیدند، این پروسه با شکست مواجه شده است، دست به حمله نظامی زدند. ملت ایران باید از تاریخ درس بگیرند، همانگونه که دیدیم، تاریخ تکرار شد. جامعه کردی، به تعریف رهبر شهید، «یک استان فرهنگی» است؛ اما تالیفات آنها در جامعه خود نیز بسیار کمرنگ است. ما به عنوان یک مرکز مطالعاتی کردی، اعلام می‌کنیم. هر فردی بنا به تحقیقات، به زبان کردی یا فارسی دارد ما آماده همکاری هستیم.

سردار علی ناظری در ادامه بیان کرد: ما توانستیم با کمک خود مردم، شهرهای ایران را از دست کردها آزاد کنیم و امنیت را برای منطقه به وجود آوریم. مجموعه کتاب «روایت رزمندگان اسلام در شمال غرب» نوشته شده است، 11 جلد از 11 شهر متفاوت است. این کتاب‌ها روایاتی مستند و موثق است؛ اما لحن مستندگونه و تکراری ندارد، بلکه نثری داستانی و روان دارد. جمهوری اسلامی با کمک همین مردم انقلابی و تدابیر اسلامی و کم‌ترین هزینه از چنگال ضدانقلاب که آن را شهر خود نامیده‌بود، بیرون آورد. شما با مطالعه این کتاب می‌فهمید که نقش اساسی مردم، با تدابیر امام خمینی چه نقشی در این اتفاقات داشته‌اند.

رضایی، نماینده نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز تصریح کرد: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در راستای اهداف خود در راستای کتابخوانی، پویشی را در سه استان کردستان، کرمانشاه و اذربایجان غربی برگزار کرده است که بر بستر سایت نهاد برگزار می‌شود. در 105 کتابخانه در سطح این سه استان، شرکت‌کنندگان می‌توانند به این کتاب دسترسی داشته باشند و یا نسخه الکترونیک آن را از سایت «کتابخون» دانلود کنند. مسابقه نیز به صورت سوالات چندگزینه‌ای، معرفی کتاب، روایت‌نویسی و .. است که از آبان ماه سال گذشته آغاز شده و پس از اتمام مهلت، با داوری، جوایز به شرکت‌کنندگان ارسال خواهد شد. استانداری، آموزش و پرورش و سایرنهادهای فرهنگی نیز در این مسیر به ما یاری رساندند تا بتوانیم فرهنگ کتابخوانی را برای آیندگان ترویج کنیم

علی ناظری در ادامه بیان کرد: انتشارات فاتحان درباره جبهه جنگ جنوب نیز 11 عنوان کتاب چاپ کرده است که در سال 1398، به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی انتخاب شد. مجموعه دوم، 6 جلدی است که جبهه غرب را روایت می‌کند و این مجموعه، که سومین مجموعه است، به روایتگری جبهه شمال غرب می‌پردازد.