علی آرمین، مدیرعامل انتشارات پینو، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره حضور این نشر در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: انتشارات پینو امسال با ۱۷ عنوان کتاب در نمایشگاه حضور پیدا میکند که سه عنوان از این آثار بهصورت مشترک با نشر مهرستان منتشر شدهاند. به گفته او، تولید محتوای این آثار برعهده پینو بوده و مراحل تصویرگری، آمادهسازی برای چاپ و انتشار توسط نشر مهرستان انجام شده است.
وی درباره تازهترین آثار این مجموعه افزود: «دختر قابیل»، «فقط آن دختر یمنی» و «باران بیپایان» از تازهترین آثار پینو هستند که برای گروه سنی نوجوان و جوان منتشر شدهاند.
آرمین با اشاره به آغاز فعالیت رسمی این نشر اظهار کرد: فعالیت انتشارات پینو عملاً از حوالی نمایشگاه کتاب سال ۱۴۰۲ آغاز شد و نخستین آثار این مجموعه همان روزها منتشر شدند. او توضیح داد که کتابهای این نشر در همان دوره نمایشگاه، بهصورت مهمان در غرفه یکی از ناشران عرضه شدند و از همان زمان فعالیت حرفهای پینو شکل گرفت.
آسیب جبران ناپذیر در انتظار ناشران نوپا
وی ادامه داد: طی سه سال گذشته، حوزه نشر و بسیاری از فعالیتهای فرهنگی با فرازوفرودهای متعددی مواجه بودهاند و در یک سال اخیر، شرایط اقتصادی و مسائل ناشی از جنگ، این مشکلات را تشدید کرده است. به گفته او، چنین وضعیتی برای ناشری تازهکار که هنوز در حال تثبیت جایگاه خود در فضای نشر است، میتواند آسیبزننده باشد.
مدیرعامل انتشارات پینو در ادامه به موفقیتهای برخی آثار این مجموعه اشاره کرد و گفت: کتاب «نبرد با مافیای خودرو» در جشنواره رشد بهعنوان اثر برگزیده معرفی شد. همچنین پیشتر کتاب «عملیات نجات مادربزرگ» نیز در بخش مرتبط با موضوع احترام به سالمندان مورد تقدیر قرار گرفته بود.
وی درباره محتوای «نبرد با مافیای خودرو» توضیح داد: این کتاب علاوه بر پرداختن به مشکلات اقتصادی و مسائل مرتبط با صنعت خودرو، تلاش میکند با زبان داستان و در قالب یک روایت نوجوانانه، امید، راهکار و مقابله با مشکلات را به تصویر بکشد. داستان درباره چند نوجوان است که با کمک شخصیتی با تواناییهای خاص، در برابر مافیای خودرو قرار میگیرند و تلاش میکنند شرایط را تغییر دهند.
آرمین افزود: استقبال از این کتاب باعث شد مخاطبان بارها درباره جلد دوم آن پرسوجو کنند و همین موضوع سبب شد نگارش جلد دوم آغاز شود. به گفته او، جلد دوم این اثر در حال نگارش است و احتمالاً طی دو تا سه ماه آینده منتشر خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به طرح «کتابنوش» آموزشوپرورش گفت: «نبرد با مافیای خودرو» بهعنوان یکی از آثار منتخب این طرح معرفی شده بود و قرار بود در برنامههای مرتبط با کتابخوانی دانشآموزان مورد استفاده قرار بگیرد، اما شرایط ناشی از جنگ باعث شد بخشی از این برنامهها متوقف یا کمرنگ شود.
مشکلات و بحرانها، کتابخوانی را هدف گرفته است
مدیرعامل انتشارات پینو در ادامه اظهار کرد: این مشکلات فقط به فروش کتاب محدود نمیشود، بلکه بر روند ترویج کتابخوانی، دیدهشدن نویسندگان، فعالیتهای فرهنگی و حتی مسائل اقتصادی ناشران نیز اثر میگذارد؛ از جمله مشکلات مربوط به وامها، چکها و هزینههای تولید.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی این نشر گفت: قرار است در مجموعه باغ کتاب تهران، نشست نقد و بررسی دو اثر «دخلشو بیار پسر» و «دختری به کره، پسری به جهنم» برگزار شود. این نشستها در قالب برنامههای فرهنگی جایگزین نمایشگاه حضوری کتاب برگزار خواهند شد.
آرمین همچنین از آثار تازه و در دست انتشار این نشر خبر داد و افزود: رمان «فراتر از بقا» یکی از آثاری است که بهزودی منتشر خواهد شد. این اثر با محوریت یک اردوی دخترانه نوشته شده و تلفیقی از رقابت، ماجراجویی، ورزش و رشد شخصیت نوجوانان است.
وی ادامه داد: رمان «ماهی نه ماهرخ» نیز با تصویرگری جدید در مرحله بازنگری قرار دارد و قرار است در چاپ تازه، بهصورت مصور منتشر شود. به گفته او، این اثر برای گروه سنی حدود ۸ تا ۱۲ سال نوشته شده و پیشتر نیز بازخوردهای مثبتی از مخاطبان دریافت کرده است.
مدیرعامل انتشارات پینو در ادامه به دیگر آثار در دست تولید این مجموعه اشاره کرد و گفت: آثاری مانند «سفر به زمانی»، جلد دوم «نبرد با مافیای خودرو»، «من اسپانیایی نیستم» و چند رمان دیگر نیز در مراحل نگارش یا آمادهسازی برای چاپ قرار دارند.
وی درباره کتاب «من اسپانیایی نیستم» توضیح داد: این اثر روایتی درباره تغییر سبک زندگی و فاصله گرفتن شخصیت اصلی از گذشته خود است که در ادامه، دوباره به هویت و خاطرات کودکیاش بازمیگردد.
آرمین در پایان تأکید کرد: با وجود تمام مشکلات و محدودیتها، انتشارات پینو تلاش میکند مسیر خود را در حوزه رمان نوجوان ادامه دهد. او ابراز امیدواری کرد که این نشر بتواند آثار بیشتری را در اختیار نوجوانان قرار دهد و جایگاه پررنگتری در حوزه ادبیات نوجوان پیدا کند.
نظر شما