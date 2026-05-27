به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامههای فرهنگی پایتخت و همزمان با برگزاری رویداد «اردیبهشت کتاب»، محمد امین توکلیزاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، روز چهارشنبه با حضور در مجموعه باغ کتاب تهران، از بخشهای مختلف این رویداد بازدید کرد.
این بازدید با همراهی محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، و علی رمضانی، مدیرعامل باغ کتاب تهران، انجام شد و طی آن گزارشی از روند اجرای برنامهها، میزان استقبال شهروندان و فعالیت بخشهای گوناگون فرهنگی ارائه شد.
توکلیزاده در جریان این بازدید، ضمن گفتوگو با برگزارکنندگان و حضور در غرفههای فرهنگی و نمایشگاهی، بر ضرورت تداوم رویدادهای مردمی با محوریت کتاب و فرهنگ تأکید کرد و آنها را عاملی مؤثر در ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت فرهنگ مطالعه در میان شهروندان دانست.
او همچنین استقبال خانوادهها، نوجوانان و علاقهمندان به کتاب از برنامههای «اردیبهشت کتاب» را نشانهای از ظرفیت بالای فضاهای فرهنگی شهری برای ایجاد تعامل اجتماعی و توسعه فعالیتهای فرهنگی عنوان کرد.
در حاشیه این بازدید، مدیرعامل باغ کتاب تهران نیز با اشاره به حضور گسترده خانوادهها در این مجموعه، «اردیبهشت کتاب» را فرصتی برای نزدیکتر شدن نسل جوان به کتاب، هنر و تجربههای فرهنگی مشترک توصیف کرد.
همزمان با برگزاری این رویداد، بخش سینمایی باغ کتاب نیز میزبان نمایش آثار ملی و میهنی برای مخاطبان است.
رویداد «اردیبهشت کتاب» از ۲۳ اردیبهشتماه آغاز شده و تا هشتم خردادماه در باغ کتاب تهران ادامه خواهد داشت؛ برنامهای فرهنگی که با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، حمایت از نشر و افزایش مشارکت عمومی در فعالیتهای فرهنگی برگزار میشود.
