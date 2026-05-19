۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

نمایشگاه کتاب نیروی دریایی ارتش در باغ کتاب تهران

نمایشگاه تخصصی کتاب نیروی دریایی ارتش در باغ کتاب تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه تخصصی کتاب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توسط معاونت تبلیغات و فرهنگی اداره عقیدتی سیاسی این نیرو، با همکاری دفتر پژوهش‌های نظری و مطالعات راهبردی نداجا، تا تاریخ ۳ خرداد در محل باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با شعار «در هوای کتابخوان‌ترین رهبر دنیا» میزبان علاقه‌مندان به کتاب و حوزه دریا خواهد بود.

در این رویداد فرهنگی، کتاب ها، با موضوعات متنوعی از جمله مسائل تاریخی، دفاع مقدس، حماسه‌آفرینی ناوگروه ۸۶، مباحث حقوقی و دیپلماسی دریایی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

نمایشگاه کتاب نیروی دریایی ارتش با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی بیشتر مخاطبان با رشادت‌ها و مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش در آب‌های آزاد و همچنین تبیین ابعاد راهبردی دریاپایه، دایر شده است.

زینب آزاد

