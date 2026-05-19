نمایشگاه کتاب نیروی دریایی ارتش در باغ کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه تخصصی کتاب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توسط معاونت تبلیغات و فرهنگی اداره عقیدتی سیاسی این نیرو، با همکاری دفتر پژوهش‌های نظری و مطالعات راهبردی نداجا، تا تاریخ ۳ خرداد در محل باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با شعار «در هوای کتابخوان‌ترین رهبر دنیا» میزبان علاقه‌مندان به کتاب و حوزه دریا خواهد بود.

در این رویداد فرهنگی، کتاب ها، با موضوعات متنوعی از جمله مسائل تاریخی، دفاع مقدس، حماسه‌آفرینی ناوگروه ۸۶، مباحث حقوقی و دیپلماسی دریایی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

نمایشگاه کتاب نیروی دریایی ارتش با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی بیشتر مخاطبان با رشادت‌ها و مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش در آب‌های آزاد و همچنین تبیین ابعاد راهبردی دریاپایه، دایر شده است.