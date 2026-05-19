جان باختن رزیدنت اطفال در بیمارستان رشت؛ علت در دست بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی گیلان حوالی ظهر امروز یکی از دستیاران سال اول رشته تخصصی اطفال (تکمیل ظرفیت، ورودی بهمن ماه ۱۴۰۴) بر اثر سقوط از طبقه چهارم مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت جان خود را از دست داد.

دانشگاه علوم پزشکی گیلان ضمن ابراز عمیق‌ترین تأسف و تأثر از این حادثه دلخراش، مصیبت وارده را به خانواده داغدار این عضو جوان کادر درمان، اساتید و همکاران وی و تمامی فعالان عرصه سلامت استان تسلیت گفت.

بر اساس این گزارش، علت وقوع این حادثه در دست بررسی دقیق است و دانشگاه علوم پزشکی گیلان با همکاری مراجع قضایی و انتظامی ذی‌صلاح، پیگیری‌های لازم را برای روشن شدن ابعاد مختلف این رویداد آغاز کرده است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرده که هرگونه اطلاعات تکمیلی متعاقباً و پس از اعلام نتایج بررسی‌های کارشناسی، به اطلاع عموم خواهد رسید.

ضمنا از تمامی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی درخواست شده در انتشار اخبار مرتبط با این حادثه، ضمن رعایت حال خانواده سوگوار، از هرگونه گمانه‌زنی و انتشار مطالب غیرمستند خودداری کنند.