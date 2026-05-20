کمک ۸۵۰ میلیارد تومانی مسئولیت اجتماعی به سازمان بهزیستی

حمید قولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه وجود پویش‌های مختلف مردمی منجر به افزایش مشارکت های مردمی برای کمک به جامعه هدف بهزیستی شده است، اضافه کرد: این آمار برای سال گذشته هزار میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری این رقم ۸۵۰ میلیارد تومان رسیده است، افزود: طبق برآوردها سهم مسئولیت اجتماعی از مشارکت‌های مردمی طی سال جاری افزایش خواهد یافت.

دستیار رئیس سازمان بهزیستی از هدف گذاری پروژه اجتماعی برای یک هزار و ۵۰۰ شهر کشور طی سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این پروژه ها بر اساس نیازهای بومی منطقه تعریف و در محورهای مشخص وارد فاز عملیاتی می شود.

قولی پور پیرامون اهدا جهیزیه نوعروسان نیز با اشاره به اینکه سال گذشته برای دو هزار و ۲۶۷ نفر جهیزیه تهیه شده است، اظهار داشت: بخشی از این جهیزیه توسط اعتبارات دولتی و سهمی نیز خیران متقبل شدند که این روند همچنان ادامه دار است.

وی آمار مددجویان در انتظار دریافت جهیزیه را هفت هزار و ۳۶۵ نفر اعلام کرد و افزود: قطعا با مشارکت خیران، توسعه مشارکت اجتماعی شرکت ها و اجرای پروژه های اجتماعی و منظور شدن مشوق برای نیکوکاران می‌توان نیاز این تعداد نو عروس و مددجویان تحت پوشش را تأمین کرد.