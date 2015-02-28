توانمندسازی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی، ظهر شنبه در نشست مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان مرکزی، با بیان اینکه اشتغال زایی از ضروری ترین نیازهای اقشار کم توان و ناتوان جامعه است، گفت: تصمیم سازان این حوزه باید با مشارکت خیران بسترهای شغلی پایدار را با توجه به مهارت های این قشر و آموزش های هدفمند دنبال کنند.

وی با اشاره به اینکه نهادهای حمایتی پل ارتباط بین اقشار کم توان مالی با طیف مرفه جامعه هستند، افزود: بیشترین تلاش آنان باید بر ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مردمی برای توانمند سازی محرومان باشد.

سرپرست استانداری استان مرکزی ادامه داد: تقویت مشارکت های مردمی نقش موثری در ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مردمی برای توانمند سازی این قشر آسیب پذیر دارد.

حسن بیگی با بیان اینکه در دين مبين اسلام بر لزوم مشاركت مردم و حمايت از اقشار كم درآمد تاكيد شده است، اضافه کرد: برای ترویج روحيه مشاركت پذيری مردم را در استان باید تلاش شود.

وی با تاکید بر اینکه برای افزايش جذب مشاركت های مردمی بايد از افراد موثر در جامعه كه می توانند کمک بهزيستی باشند در شورای جذب مشاركت های مردمی استان دعوت شود، گفت: کمک های مردمی جمع آوری شده در نقاط مختلف استان مرکزی باید اولویت بندی شده و بر حسب نیازهای ضروری با نظارت دقیق در ساماندهی مسایل محرومان راهبری شود.

اولویت دادن تکمیل مسکن مهر مددجویان

سرپرست استانداری استان مرکزی با بیان اینکه سازمان بهزيستی بايد اتمام پروژه مسكن مهر محرومین را در اولويت برنامه های خود برای رفاه حال مددجويان قرار دهد، اضافه کرد: نهادهای حمایتی استان باید در قالب تشکیل شورای مشارکت های مردمی، جذب منابع غیردولتی در ساماندهی و اجرای برنامه های اثرگذار برای محرومان را سرلوحه امور خود قرار دهند.

حسن بیگی با اشاره به اینکه جشن نيكوكاری در پايان هر سال و برای جذب كمك های مردمی برای اقشار كم درآمد جامعه، افزود: محدودیت اعتبار دستگاه های دولتی و طولانی بودن روند قوانین و مقررات از موضوعاتی است که لزوم توجه به تقویت مشارکت های مردمی را دو چندان می کند.

تاکید بر ابداع طرح ها و برنامه های جدید برای مهارت آموزی و توانمند کردن مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و هدایت صحیح منابع جامعه از طریق کمک های مردمی از دیگر مسایل مورد تاکید سرپرست استانداری استان مرکزی بود.

برقراری عدالت در جامعه یکی از اهداف امام خمینی (ره)

مدیر حوزه های علمیه استان مرکزی در این نشست با تاکید بر اینکه برقراری عدالت در جامعه یکی از اهداف امام خمینی (ره) بود، گفت: دستگیری از مستضعفان و برقراری عدالت در جامعه یکی از اهداف والای امام راحل در انقلاب اسلامی بود و اقشار جامعه به ویژه مسوولان باید در تحقق این هدف تلاش کنند.

حجت الاسلام سید علی حسینی پور شناسایی محرومان و خیران در هر منطقه، استفاده از ظرفیت ها به نحو احسن و افزایش مشارکت های مردمی را از اولویت های کاری نهادهای حمایتی دانست و افزود: رسیدگی به فقرا و دستگیری از مستمندان یکی از راهبردهای سبک زندگی ایرانی - اسلامی و اقتصاد مقاومتی است.

وی با تاکید بر اینکه مسوولان باید اقشار کم توان جامعه را شناسایی کرده و برای حل مشکلات این قشر از جامعه تلاش کنند، گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی غنی در نهادهای حمایتی استان یک ضرورت است.

مدیر حوزه های علمیه استان مرکزی ادامه داد: بدون نقشه راه و آگاهی از نیازهای اقشار کم توان و ناتوان، امکان برنامه ریزی های کاربردی برای مشارکت های مردمی کاهش می یابد.

حجت الاسلام حسینی پور با بیان اینکه تخصیص یارانه ها به همه اقشار جامعه اشتباهی بزرگ بود، اضافه کرد: اگر این منابع به شکل هدفمند برای اقشار کم توان و ناتوان صرف می شد شرایط امروز جامعه به شکل دیگری بود.

مددجویان باید مهارت های لازم برای کار را کسب کنند

مدیرکل امور بانوان استانداری استان مرکزی در این نشست با تاکید بر اینکه مددجویان باید مهارت های لازم برای اشتغال را کسب کنند، گفت: آموزش مهارت ها و استقلال مادی این قشر گامی موثر برای خروج آنان از زنجیره حمایت مالی و دریافت مستمری است.

زهرا فرجی با بیان اینکه ایجاد انگیزه و افزایش امید به زندگی در این قشر بسیار ضروری است، اظهار کرد: برای افزایش انگیزه مددجویان برای حضور در اجتماع و حمایت از این قشر است.

جذب ۶۳ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال مشارکت مردمی به بهزیستی استان مرکزی

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در این نشست با ارائه گزارش عملکرد و نحوه هزينه كرد كمك های مردمی در حوزه مشارکت های، بهزيستی و مشارکت خیرین، گفت: بیش از ۶۳ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال تا پایان آذرماه امسال به صورت نقدی، غیر نقدی و خدماتی از سوی مراکز دولتی و غیر دولتی و هیات امنایی به عنوان مشارکت های مردمی جذب اداره کل بهزیستی استان مرکزی شد.

بهروز رفیعی با بیان اینکه توانمند سازی، ساخت مسکن، تهیه جهیزیه و پرداخت هزینه درمان برای مدد جویان مهمترین رویکردهای این نهاد است، اضافه کرد: این اداره كل می تواند با حمایت های مردمی فعالیت خود در رسیدگی به محرومین را گسترش داده و با شناسایی و ساماندهی خیرین برای فقر زدایی مثمر ثمر باشد.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات ابلاغی و استانی، کفاف نیازهای جامعه هدف خاص سازمان بهزیستی را نمی‌دهد، افزود: سازمان بهزیستی تلاش می کند، در فرآیند اعمال حمایت های مالی و غیرمالی، برای مشارکت و انجام اعمال خیر مردم، انجمن‌ها و موسسات خیریه و دستگاه های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های نیکوکارانه تلاش می کند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با تاکید بر اینکه هر فعالیتی برای محرومیت زدایی و کاهش آسیب های اجتماعی دارای اجر معنوی است، گفت: توسعه و گسترش رفاه اجتماعی در بین جامعه هدف، کمک به تامین درآمدهای نقدی و غیرنقدی در کنار بودجه و اعتبارات دولت و افزایش مشارکت مالی و معنوی در بهزیستی را از عمده ترین اهداف شورای مشارکت های بهزیستی است.