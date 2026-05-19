مهدی پازوکی، در گفتوگو با خبرنگار مهر در پی وقوع زمینلرزه ۴.۶ ریشتری عصر امروز (سهشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، آخرین وضعیت منطقه را تشریح کرد.
پازوکی با اشاره به وقوع زمینلرزه در استان، اظهار داشت: زلزله در منطقه هفت چشمه بود و بلافاصله تیمهای امداد و نجات آمادهباش اعلام شدند.
وی ادامه داد: بخشدارها و دهیاران را فراخوان دادیم که بلافاصله به منطقه اعزام شوند.
اعزام نیروهای ارزیاب برای بررسی خسارتهای احتمالی
مدیرکل مدیریت بحران لرستان افزود: نیروهای ارزیاب اعزام شدهاند تا اگر خسارت احتمالی داریم، اعلام کنند.
وی ادامه داد: در حال ارزیابی منطقه هستیم.
آمادهباش کامل نیروهای امدادی و مدیریت بحران
بنابراین گزارش، بعدازظهر امروز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه زمینلرزهای شهر خرمآباد را لرزاند و شدت این لرزه به حدی بود که بسیاری از شهروندان آن را احساس کردند.
این زمینلرزه به بزرگی ۴.۶ ریشتر امروز (سهشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) ساعت ۱۵:۲۰:۲۷ به وقت محلی تهران، مناطق مختلف استان لرستان را لرزاند.
بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه با بزرگی ۴.۶ در مقیاس امواج داخلی (MN) ثبت شده است. شدت این لرزه در مناطق مختلفی از استان احساس شده است.
کانون وقوع این زلزله در موقعیت جغرافیایی ۳۳.۹۹ درجه شمالی و ۴۷.۷۴ درجه شرقی و در عمق ۸ کیلومتری زمین گزارش شده است. عمق نسبتاً کم این زلزله باعث شد که شدت آن در سطح زمین به طور محسوسی احساس شود.
بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک، فاصله کانون این زمینلرزه ۲۴ کیلومتری نورآباد لرستان، ۲۴ کیلومتری هفت چشمه لرستان و ۳۴ کیلومتری هرسین کرمانشاه بوده است.
در پی وقوع این زمینلرزه، نیروهای امدادی و مدیریت بحران استان لرستان در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند.
تیمهای ارزیاب برای بررسی مناطق نزدیک به کانون زلزله (نورآباد و هفت چشمه) اعزام شدهاند.
جزئیات بیشتر در صورت وقوع خسارتهای احتمالی، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
