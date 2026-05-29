بهروز آذر: بیش از ۸۰ درصد مجوزهای مشاغل خانگی به زنان رسید

زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با تأکید بر ضرورت صیانت از ظرفیتهای شکلگرفته در خانوادهها گفت: یکی از مهمترین این ظرفیتها، کسبوکارهای خانگی و خانوادهمحور است که دولت از ابتدای فعالیت خود بر توسعه آن تأکید داشته است.
بیش از ۸۰ درصد مجوزهای مشاغل خانگی به زنان داده شد
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: امروز بیش از ۸۰ درصد مجوزهایی که برای کسبوکارهای خانگی صادر شده، به زنان اختصاص یافته و زنان اصلیترین متقاضیان دریافت این مجوزها بودهاند.
وی افزود: زنان با همت بالا در این حوزه فعالیت میکنند و دولت نیز در سال گذشته ۶۰ همت از تسهیلات اشتغال را با اولویت زنان اختصاص داد و با همکاری وزارت کار، آییننامهها و دستورالعملهای مربوطه به دستگاههایی همچون کمیته امداد، بهزیستی، سازمان میراث فرهنگی، جهاد دانشگاهی و سازمان فنیوحرفهای ابلاغ شد تا این تسهیلات به دست زنان کارآفرین برسد.
رفع ایرادات سال گذشته در پرداخت تسهیلات
بهروزآذر با اشاره به اصلاح روندهای سال گذشته تصریح کرد: امسال ایرادات سال گذشته برطرف شده و با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال میکنیم.
وی همچنین از افزایش تخصیصها در حوزه صنایعدستی و بومگردی خبر داد و گفت مقرر شده فعالان این حوزه بهصورت تخصصی توسط سازمان میراث فرهنگی شناسایی شوند تا حمایتها به شکل کامل در اختیار آنان قرار گیرد.
قطعی اینترنت آسیب جدی به کسبوکارهای زنان وارد کرد
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به آثار محدودیتهای اینترنتی بر مشاغل خانگی گفت: قطعی اینترنت صدمه جدی به این کسبوکارها زد، زیرا بسیاری از مردم به دلیل فاصله جغرافیایی و هزینهها امکان دسترسی حضوری به بازارهای محلی را ندارند و فروش اینترنتی تنها راه عرضه محصولات این کسبوکارهاست.
وی ادامه داد: در ۷۰ روزی که به دلیل شرایط جنگی اینترنت را از دست دادیم، این کسبوکارها آسیب زیادی دیدند و اکنون تلاش میکنیم هرچه سریعتر شرایط به وضعیت قبل بازگردد.
انتقاد از «اینترنت پرو»
بهروزآذر با انتقاد از نحوه اجرای طرح موسوم به «اینترنت پرو» اظهار کرد: اینترنت پرو قرار بود بهعنوان راهکاری برای ارائه خدمات ویژه و پهنای باند بالاتر مطرح شود، نه اینکه خدمات پایه محدود و همان خدمات قبلی با هزینه چند برابر ارائه شود و به دلیل هزینه بالای اینترنت پرو، زنان بهویژه زنان خانهدار یا زنان تحت پوشش نهادهای حمایتی عملاً از دسترسی به آن حذف میشوند، در حالی که اینترنت یکی از ابزارهای مهم کاهش شکافهای اجتماعی و ایجاد برابری است.
دولت به دنبال بازگشت شرایط اینترنت به قبل از جنگ
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ابراز امیدواری کرد با تدبیر رئیسجمهور و تشکیل ستادی به ریاست معاون اول، مشکلات موجود در حوزه اینترنت برطرف شود و تمام تلاش ما این است که شرایط اینترنت نهتنها به وضعیت قبل از جنگ بازگردد بلکه حتی بهتر از گذشته شود.
بهروزآذر در پایان از رسانهها خواست همچنان در کنار مردم باشند و گفت: زنان در همه میدانها پای کار ایران بودهاند و حضورشان شگفتانگیز است. ما باید در همه عرصهها به مسائل و آسیبهایی که متوجه زنان میشود توجه داشته باشیم.
