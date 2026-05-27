توزیع ۳۰ هزار بسته گوشت بین نیازمندان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران روز چهارشنبه همزمان با عید قربان در گفتگو با اصحاب رسانه ضمن تبریک عید سعید قربان، از استقبال گسترده مردم نیکوکار از طرح جمعآوری نذورات و کمک های مردمی در قالب پویش نذر قربانی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال برنامههای پذیرش نذورات عید قربان با مشارکت بیشتر خیران و هماهنگی دستگاههای اجرایی، گستردهتر از سالهای گذشته اجرا شد.
وی افزود: در سطح شهر تهران خیّران حضور فعالی داشتند و علاوه بر گوشت قربانی، سبدهای معیشتی نیز به اقلام توزیعی اضافه شد. براساس گزارشهای رسیده، هیچیک از ادارات کمیته امداد در استان تهران با کمبود در بخش قربانی و توزیع مواجه نشدند.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به تنوع نذورات دریافتشده اظهار کرد: نذورات در قالب گوسفند، گاو، گوساله و مرغ دریافت شد و در هر ۳۰ اداره اجرایی کمیته امداد استان تهران پایگاه پذیرش نذورات دایر بود. در این زمینه با کشتارگاهها و ادارهکل دامپزشکی استان هماهنگی لازم انجام شد و نمایندگان دامپزشکی بر روند ذبح و جمعآوری گوشت نظارت داشتند تا فرایند بهصورت بهداشتی و قانونی انجام شود.
طاهری جبلی درباره میزان توزیع نذورات گفت: پیشبینی ما توزیع حدود ۳۰ هزار بسته گوشت و مرغ ویژه عید قربان است که حدود یکسوم خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد استان تهران را شامل میشود و امیدواریم از این هدفگذاری نیز فراتر برویم. سرانه هر بسته شامل یک کیلو گوشت و یک عدد مرغ برای هر خانوار در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به همراهی ویژه خیران در روزهای منتهی به عید قربان افزود: برخی خیرین، بستههای معیشتی را نیز به سبد حمایتی کمیته امداد اضافه کردند که همزمان با بستههای گوشت و مرغ میان خانوادهها توزیع میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: خانوادههایی که در ماههای اخیر بهواسطه جنگ یا حوادث مرتبط دچار آسیب در کسبوکار یا زندگی خانوادگی شدهاند، علاوه بر بسته گوشت و مرغ، یک بسته معیشتی تکمیلی نیز دریافت میکنند تا بخشی از فشار معیشتی آنان کاهش یابد.
طاهری جبلی در پایان با قدردانی از همراهی مردم نیکوکار، دستگاههای اجرایی، استانداری تهران، کشتارگاهها و ادارهکل دامپزشکی استان تأکید کرد: این همکاریها موجب شد امسال نذورات مردمی بهصورت منظم، بهداشتی و عادلانه در سطح استان توزیع و به دست خانوادههای نیازمند برسد.
خیّران و شهروندان نیکوکار میتوانند علاوه بر مراجعه حضوری به پایگاهها از طریق کد دستوری #۰۲۱*۸۸۷۷*، شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۰۰۰۰-۲۰۰۸، لینک اختصاصی سامانه خیر و احسان به نشانی https://sama.emdad.ir/sama/puyesh/۸۱/۱۶۰۰۰ و همچنین تلفن گویای ۷۳۵۵-۰۲۱ نیز کمکهای خود را پرداخت کنند.
