به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت‌اله پایان، روز چهارشنبه در جلسه راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی ۳۵ سامانه برای رسیدگی به شکایات وجود دارد و «فواد» سی‌وششمین سامانه در این حوزه است؛ با این تفاوت که ویژگی اصلی آن، رسیدگی سریع، آنی و فوری به شکایات ارباب‌رجوع است.

وی افزود: این سامانه با رویکردی نوین طراحی شده و می‌تواند فرآیند پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی را از حالت زمان‌بر و بروکراتیک خارج کرده و زمینه رسیدگی دقیق‌تر، منسجم‌تر و کارآمدتر را فراهم کند.

پایان با بیان اینکه «فواد» در واقع یک «اورژانس اداری» است، گفت: سامانه نظارت در دستگاه‌های دولتی «فواد» بوده و باید امکان پاسخ‌گویی سریع به شکایات و درخواست‌های مردم را فراهم کند. در این سازوکار، نظارت تا حد زیادی مردم‌سپاری می‌شود و مردم می‌توانند نقش مؤثرتری در پایش کیفیت خدمات اداری داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهداف و کارکردهای این سامانه تصریح کرد: اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات، ارائه به‌موقع و شفاف تصمیمات، ارتقای تجهیزات سامانه‌های اداری و ابزارهای مرتبط، ایجاد شرایط احترام، عدالت و کرامت انسانی، استمرار ارائه خدمات و جلوگیری از هدررفت منابع از مهم‌ترین کارکردها و اهداف سامانه «فواد ۱۲۸» به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه همچنین قابلیت استفاده بین‌دستگاهی دارد و می‌تواند در تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی، زمینه‌ساز تسریع در حل مسائل و رفع موانع اداری شود.

پایان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و آمادگی همه بخش‌های مرتبط برای اجرای مطلوب این طرح، گفت: هماهنگی میان واحدهای اجرایی، پاسخ‌گویی به‌موقع و مؤثر و آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به نحوه استفاده از سامانه، از مهم‌ترین الزامات موفقیت «فواد ۱۲۸» در خدمت‌رسانی مطلوب به مردم است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه ویژه به جامعه فرهنگی، هنری و رسانه‌ای استان یادآور شد: یکی از اهداف مهم در راه‌اندازی این سامانه، فراهم‌کردن بستری مناسب برای پیگیری سریع‌تر و دقیق‌تر مسائل و مطالبات اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه است تا این قشر نیز بتوانند در فضایی منظم‌تر، شفاف‌تر و کارآمدتر موضوعات خود را مطرح و دنبال کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در پایان گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین در حوزه پاسخ‌گویی و رسیدگی به مطالبات مردمی از رویکردهای مهم این اداره‌کل در مسیر ارتقای رضایتمندی عمومی و بهبود کیفیت خدمات اداری است و سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» نیز در همین راستا راه‌اندازی شده است.