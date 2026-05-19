به گزارش خبرگزاری مهر، مرادی در نخستین کارگروه برنامه‌ریزی تأمین لوازم‌التحریر دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد لرستان، اظهار داشت: این نشست باهدف برنامه‌ریزی برای تأمین بیش از ۴۰ هزار بسته لوازم‌التحریر موردنیاز دانش‌آموزان تحت حمایت در آستانه سال تحصیلی جدید برگزار شده است.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از تحصیل دانش‌آموزان نیازمند، گفت: منابع موردنیاز برای تأمین لوازم‌التحریر دانش‌آموزان از محل جلب مشارکت‌های مردمی، کمک خیران و نیکوکاران، مشارکت‌های سازمانی در قالب تفاهم‌نامه‌های مسئولیت اجتماعی، ظرفیت مراکز نیکوکاری و همچنین هم‌افزایی از محل منابع کمیته امداد تأمین خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، افزود: تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت خیران، لوازم‌التحریر موردنیاز دانش‌آموزان تحت حمایت پیش از آغاز سال تحصیلی جدید تأمین و در اختیار آنها قرار گیرد تا این دانش‌آموزان باانگیزه و آرامش بیشتری سال تحصیلی خود را آغاز کنند.