به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری عصر سه شنبه در نشست با مدیران اجرایی شهرستان اردبیل اظهار کرد: حفاظت از زمین‌ها و حریم شهرها وظیفهٔ همگانی است، نزاریم عده‌ای با کارهای خلاف، نظم شهرسازی و حقوق مردم را برهم بزنند. اصل ما عدالت است؛ یعنی قانون برای همه یکسان اجرا شود و در برخورد با تخلفات ساختمانی، هیچ تبعیضی نپذیریم.

وی از مدیران خواست با نظارت پیوسته و ویژه در منطقه خود، هر فعالیت غیرمجاز را فوری گزارش دهند.

فرماندار اردبیل گفت: تغییر کاربری بدون مجوز، زیرساخت‌ها و خدمات شهری را نابود می‌کند و باید با حساسیت بالا رصد شود.

قلندری ادامه داد: نظارت‌ها باید از حالت اداری و ظاهری خارج و هدفمند و مؤثر شود وهمه توان مدیریتی، نظارتی و اجرایی شهرستان باید به‌صورت میدانی و عملی به کار گرفته شود تا چرخهٔ نظارتی پیوسته بماند. اولویت ما، شناسایی زودهنگام و فوری هر ساخت‌وساز بی‌مجوز است.

وی همچنین به نخاله‌های ساختمانی در جاده‌ها و حریم آن‌ها اشاره کرد و خواستار پاکسازی فوری این نقاط برای حفظ بهداشت و زیبایی شهر شد.

فرماندار اردبیل گفت: خروجی همه جلسات باید مصوبات عملی شود. همه دستگاه‌ها موظف‌اند بدون اتلاف وقت، کار خود را انجام دهند و مسئولیت هر قصور با مدیر مربوطه است.