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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

برنامه‌ریزی فراگیر برای مهار ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان اردبیل

برنامه‌ریزی فراگیر برای مهار ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان اردبیل

اردبیل-فرماندار اردبیل با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان حوزه ساخت‌وساز، پیشگیری از این پدیده را اولویتی اساسی خواند و از اختصاص اعتبارات لازم برای پایش نقاط حادثه‌خیز شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان اردبیل برگزار شد، با اشاره به تهدیدات ناشی از این پدیده اظهار کرد: پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز به عنوان یک اولویت اساسی، نیازمند عزم راسخ و هماهنگی تنگاتنگ میان‌دستگاهی است.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق نقاط آسیب‌پذیر و حادثه‌خیز در سطح شهرستان، افزود: پایش مستمر مناطق در معرض آسیب و اختصاص اعتبارات لازم جهت اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، گامی حیاتی در جهت مهار این پدیده و صیانت از حقوق عامه است.

فرماندار اردبیل نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به این مسئله هشدار داد و گفت: اگر امروز تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای قانونی صورت نگیرد، بدون شک در آینده‌ای نزدیک با بحران‌های بزرگ اجتماعی و زیست‌محیطی مواجه خواهیم شد که کل زیست‌بوم منطقه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

قلندری با بیان اینکه اجرای بدون اغماض قانون، وظیفه ذاتی دستگاه‌های متولی است، خواستار هم‌افزایی حداکثری و خروجی عملیاتی جلسات شد و بیان کرد: مدیریت مناسب، نظارت هوشمندانه و اقدام به‌موقع، مانع از شکل‌گیری تخلفات ساختمانی می‌شود؛ لذا دستگاه‌های مسئول موظفند گزارش اقدامات و نتایج ملموس خود را به طور مرتب ارائه دهند.

کد مطلب 6901746

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