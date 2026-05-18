۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

عودت وجه کلاهبرداری شده به حساب مالباخته در گرمی

اردبیل- فرمانده انتظامی گرمی از عودت ۳ میلیارد ریال وجه کلاهبرداری شده به حساب مالباخته با اقدام تخصصی و سریع کارشناسان پلیس فتای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ طاهر فعال اظهار کرد: در پی ارائه مرجوعه قضایی از سوی یکی از شهروندان شهرستان گرمی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی وی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی های تخصصی انجام شده مشخص گردید کلاهبرداری از طریق دستگاه اسکیمر و کپی اطلاعات کارت بانکی مالباخته انجام شده؛ که با اقدامات سریع و تخصصی، حساب مقصد مسدود و مبلغ ۳ میلیارد ریال وجه کلاهبرداری شده به حساب مالباخته عودت داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمی با بیان اینکه وقوع این گونه جرایم ناشی از سهل انگاری در استفاده و نگهداری از اطلاعات حساب بانکی از جمله شماره حساب و رمز عبور می باشد؛ از شهروندان خواست: با رعایت توصیه ها و هشدارهای پلیس، تهدیدات در این رابطه را به حداقل رسانده و در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.

