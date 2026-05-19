به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خزانهداری آمریکا امروز سه شنبه از تحریم های جدید مرتبط با ایران خبر داد.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: تحریم هایی علیه ۱۲ فرد، ۲۹ نهاد و ۱۹ کشتی مرتبط با ایران اعمال شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در سخنانی ادعا کرد که تلاش کشورش این است که «شبکههای مالی ایران را با قدرت بیشتری مختل کنند!»
وزیر خزانهداری آمریکا در این باره مدعی شد: ما به موسسات مالی کمک خواهیم کرد تا مانع تامین مالی ایران شوند. ما همچنین بیش از نیم میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با ایران را مسدود کردهایم!
این در حالیست که بر اساس اذعان تمامی رسانه های مستقل جریان اصلی، تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا تنها زندگی مردم در ایران را هدف قرار داده و موجب بروز مشکلاتی برای آن ها شده است.
