خیانت دوباره آمریکا به دیپلماسی؛ واشنگتن، تهران را تحریم‌ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا، این نهاد آمریکایی امروز چهارشنبه با خیانت دوباره به میز مذاکره با ایران، تحریم‌های جدیدی علیه ایرانی ها وضع کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) ۹ فرد و نهاد را که از تهیه سلاح به نمایندگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (MODAFL) ایران حمایت کرده‌اند، تحریم می کند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز ادعا کرد: واشنگتن شبکه‌های تأمین خارجی را که از تلاش‌های ارتش ایران برای دستیابی به سلاح حمایت می‌کنند، مختل می‌کند.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت‌ هایی در چین و هنگ‌ کنگ با ادعای تأمین تسلیحات برای ایران و همچنین یک موسسه مالی در هنگ‌ کنگ هدف تحریم قرار گرفتند.

همچنین، ۴ نهاد و فرد مقیم ایران و بلاروس نیز با ادعای فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات متعارف ایران تحریم شدند.

این در حالیست که بر اساس اذعان تمامی رسانه های مستقل جریان اصلی، تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا تنها زندگی مردم در ایران را هدف قرار داده و موجب بروز مشکلاتی برای آن ها شده است.