اقدام خصمانه آمریکا علیه یک نهاد ایرانی؛ آبراهه خلیج فارس تحریم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است.

گفتنی است که نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس (Persian Gulf Strait Authority - PGSA) نهاد قانونی و مرجع نمایندگی جمهوری اسلامی ایران جهت مدیریت عبور و مرور از تنگه هرمز است.

همچنین دریانوردی در حریم معرفی شده تنگه هرمز که حدود آن پیش از این از سوی نیروهای مسلح و مقامات جمهوری اسلامی ایران تعیین شده، منوط به هماهنگی کامل با این نهاد است و عبور بدون مجوز، غیرقانونی تلقی خواهد شد.